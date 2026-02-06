timelesz¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¼ýÏ¿¤â
timelesz¤¬¡¢4·î29Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ÈÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤È´¶¾ð¤ò¶»¤Ë¡¢¡È¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¡¢¡È²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Õ»Ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¼´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Çtimelesz¤é¤·¤¤J-POP13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈ×DISC2¤Ë¤Ïtimelesz¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¤Î¼ýÏ¿¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸½ºßNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ötimelesz project -REAL-¡×Æâ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈµÙÂ©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿8¿Í¶Ê¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤â´Þ¤á¤¿Á´4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¢¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎMV¤ÈÎ¾¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è3¶Ê¤È¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤ÎMV¹ç·×4ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×Music Video¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×Music Video¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×Music Video¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC1¡¡13¶Ê
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§CD¡§DISC2
M1.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
M2.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
M3.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
M4.¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
