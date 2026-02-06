【SteelSeries 「Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック」ほか】 セール中

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック

Amazonにて、SteelSeriesのゲーミングデバイスの対象製品が割引価格で販売されている。

今回セールの対象となっているのは、ラピッドトリガー搭載テンキーレス有線ゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック」、軽量設計323gのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7P 61561 ホワイト×ブルー」、低遅延2.4GHzワイヤレス接続を採用したゲーミングイヤホン「Arctis GameBuds 61682 ホワイト」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック

参考価格：35,180円

セール価格：21,980円

割引率：38％

OmniPoint 2.0 Adjustable HyperMagnetic スイッチにより、最短0.1mmから4.0mmまで、0.1mm単位で調整可能。Rapid Triggerモード搭載に加え、0.54msの反応速度で世界最速のキーボードがさらに高速になっている。

また、キーの押し方に応じて、1つのキーに2つのアクションを設定することができる。有機ELスマートディスプレイには、アプリやゲームからの通知表示が可能で、キーボード上で直接アクチュエーションポイントの調整ができる。

SteelSeries Arctis Nova 7P 61561 ホワイト×ブルー

参考価格：29,981円

セール価格：24,980円

割引率：17％

AArctis Nova 7P用にフルカスタムされた40mmオーディオドライバーに加え、360度空間オーディオに対応。360度空間オーディオに対応。さらにパラメトリックイコライザーを採用した独自ソフトウェア「Sonar」により、各ゲームや用途に合わせた調整、プリセットできる。

ポケットサイズのコンパクトなワイヤレスドングルが付属。PCだけでなくプレイステーションやNintendo Switchなどをシームレスにワイヤレス接続できる。

また、独自のデュアルワイヤレスシステムで、ゲーム機とiPhone/スマートフォンをArctis Nova 7Pに同時接続し、ゲームをしながらボイスチャットも可能だ。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。