愛知県警は、勤務中に麻雀ゲームで賭博を繰り返していたとして、津島警察署の巡査部長ら3人を停職処分にしました。

処分を受けたのは、津島警察署の地域課に勤務する巡査部長ら3人です。愛知県警によりますと3人は、3年前から勤務中にもかかわらず、1回500円の現金を賭けてオンライン麻雀で賭博を繰り返しました。



また、津島警察署や江南警察署に勤務していた5人もスマートフォンで麻雀や競馬、競艇などのギャンブルを繰り返し職務を怠ったということです。

賭博にかかわった3人を停職処分・書類送検

愛知県警は6日付けで、賭博にかかわった巡査部長ら3人を6か月から1か月の

停職処分にして書類送検。残る5人を「本部長注意」など、この他当時の上司ら11人を戒告などの処分としました。



愛知県警は「県警として重く受け止め、再発防止と信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。