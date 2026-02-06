STARGLOWが、＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞を神奈川・横浜BUNTAIで計3公演開催し、計15,000人を動員。記念すべき1公演目をレポートする。

おそらくメンバーが選曲したであろうロック、ヒップホップ、R&B、ラテンポップ…洋邦問わず、幅広い楽曲が場内にBGMとして流れる。注意事項などのアナウンスもメンバー自身が担当。開演前から5人の意志があちこちから感じられるのがSTARGLOWらしい。

ビジョンに、TAIKI、ADAM、RUI、GOICHI、KANONの順番にそれぞれ別の場所にいた5人が煌びやかな衣装に着替え、ひとつの場所に集まっていくという映像が流れる。STARGLOWとしての準備は万端ということだ。プレデビュー曲「Moonchaser」のイントロが流れ、無数の星が流れるステージ後方の扉が開いた。5人のシルエットがゆっくりと歩を進める。個々のスタイルが瞬時に伝わる歌／ラップ／ダンスが強い輝きを放ちながら交錯。TAIKIによる「Yeah！STARGLOW！」というアジテーションはいつも以上にパワフル。最後は5人で後ろを向いて駆け出し、ジャンプをするいつものバージョンではなく、横並びで締め括った。

TAIKIが「僕たち、この瞬間世界で一番輝くので目に焼き付けてください」と宣言し、「準備はいいですか？」と呼びかけると、STARS（STARGLOWのファンネーム）の歓声が上がった。RUI、TAIKI、KANONの主演ドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』の主題歌として3人が歌った「GOTH」のSTARGLOWバージョンを初披露。まるでオリジナルのような完成度の高さだ。GOICHIの雷鳴のようなラップから始まる「My Job」。デビューシングル「Star Wish」収録曲で、RUIとTAIKIが志願し、プロデューサーのSKY-HIと共に作詞を手がけた。5人揃ってステージ下手に移動、その様子をカメラが押さえ、ビジョンには痛快なラップを決めていく5人の姿が映る。KANONとADAMがステージ前方でメロディアスなラップを交錯させていると、他の3人はステージ後方の階段に座り、GOICHIがラップで凄む。ADAMはこの曲でラップ初挑戦とは思えないほど、振れ幅の大きいラップを畳みかけた。

KANONが「STARS、調子はどうですか⁉」と呼びかけた後、一人ひとり自己紹介。RUIの「好きな属性は闇属性です」という申告に続いて、TAIKIは「好きな属性は光属性です」と言って真逆のパーソナリティを垣間見せたと思ったら、GOICHIが「野菜が大好きです」、ADAMが「ケバブが嫌いです」と言って、他のメンバーから「嘘つけ！」と総突っ込み。流れを覆すかのようにKANONが「STARSが大好きです」と言って小競り合いが始まったのも、仲の良いSTARGLOWならではだ。

おもむろにKANONが「暑いしピリピリしない？ 静電気？」と問いかけ、隣のADAMに触るとADAMは静電気がピリピリと伝染したジェスチャーをする。ADAM、GOICHI、TAIKIとビリビリを伝染させ、最後はRUI。その後RUIが「THE LAST PIECE」の2次審査、及びBE:FIRSTを輩出したオーディション「THE FIRST」の2次審査でも歌った米津玄師の「感電」を歌うというニクい流れ。ビジョンには「THE LAST PIECE」の18歳のRUIと「THE FIRST」の13歳のRUIが「感電」を歌う姿が映る。ステージ上にはもちろんデビューアーティストとなったRUI。唯一無二の繊細な表情をたたえた歌声と共に、約5年にわたるRUIの物語がひとつ完結した。

KANONとADAMも同じく「THE LAST PIECE」の2次審査で歌った藤井風の「優しさ」を歌唱。二人の「THE LAST PIECE」の映像だけでなく、KANONが16歳で受けたMAZZELを輩出したオーディション「MISSION×2」とSTARGLOWメンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」第三弾の「優しさ」のカバー動画も映る。離れた階段に座り、伸びやかな美声を聴かせていた二人。やがて立ち上がり、ステージ中央で同じグループとなった同志として距離を縮めた。

ステージ上段の中央で仁王立ちするGOICHI。「THE LAST PIECE」の2次審査で歌ったSKY-HIの「何様」だ。一人で何色もの色を放ち、豊かな表現力でSTARSの度肝を抜いた。TAIKIはBMSG TRAINEE時代にリリースした自作曲であり、二次審査でも披露した「KARATE KID」で右肩上がりの成長曲線を見せる。後半、他の4人が加わり、硬質のビートに乗りながら合いの手を入れる流れもスムーズだ。

KANONが「ここまで振り返ってみて、めちゃくちゃエモかったんじゃないでしょうか？」と呼びかけると、STARSが頷いた。「THE LAST PIECE」の思い出話に花を咲かせた後、KANONが「次は僕自身にもあなた自身にも愛を届ける曲」と紹介。ビジョンに「THE LAST PIECE」の映像がモノクロで映し出され、4次審査でチームEが作った「Love Myself」のSTARGLOWバージョン「Love Myself ’26」へ。大切な思い出を宿した曲を走りながら歌い、多くのSTARSに近い距離で届けようとする。

「THE LAST PIECE」の回収は進む。2チームに分かれて行われた5次審査の課題曲「Green Light」と「Blast Off」を立て続けに披露。TAIKIとGOICHIとADAMが「Green Light」を歌うのは初。RUIとKANONが「Blast Off」を歌うのは初だが、5人とも完璧に曲を憑依させ、次々と新たな表情を見せていく。セクシーさも破壊力も艶やかさも切れ味も抜群だ。

ビジョンに富士山が見えるほりのやで行われた「THE LAST PIECE」の6次審査の映像が映った。ということは、次は6次審査の課題曲、BE:FIRSTの「Secret Garden」だ。STARGLOWならではの輝きを放つ「Secret Garden」にSTARSが熱狂。「THE LAST PIECE」の日々をSTARGLOWの5人を含むファイナリスト10人で歌詞に綴った最終審査の曲「PIECES -STARGLOW Ver.-」。ビジョンに歌詞が映り、仲間と切磋琢磨した日々と絆をとじ込めた歌がセンチメンタルに響く。ADAMが〈見つけた自分の居場所 This is my home〉と歌い、５人は横並びで肩を抱き合った。

ビジョンにはSKY-HIがRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの名前を順に呼び、名前入りのBMSGのフーディーを渡す「THE LAST PIECE」最終審査の映像が映った。STARGLOW誕生の瞬間だ。この後、映像はモノクロからカラーに。STARGLOWとなった現在の５人のインタビュー映像が流れた。「THE LAST PIECE」を回想し、DEBUT SHOWCASEの来場者に感謝の気持ちを伝える5人。GOICHIが「僕たちを通じて『THE LAST PIECE』を知って今のTRAINEEや一緒に夢を見た仲間たちを応援してくれる人が増えると思ってる。僕らは先陣を切ってここからさらに勢いを増して頑張っていく」と仲間の存在が大きな原動力であることを明かした。

プレデビュー曲「Moonchaser」、STARGLOW初のライブ＜BMSG FES’25＞、取材、レッスン、配信ライブ…「THE LAST PIECE」後のデビューに向けての日々とカウントダウンが映った。０に近付き、「THE LAST PIECE」のテーマ曲「At The Last」の音量が大きくなり、デビュー曲「Star Wish」へ。衣装を着替えた5人が音楽の女神への愛を込め、珠玉の歌／ラップ／ダンスで魅せる。深々とおじぎをした後、KANONが「改めて今日は本当にありがとうございました！」と叫び、5人それぞれがMCをした。

KANONは「TRAINEEの時から追ってくれた方、『THE LAST PIECE』で知ってくれた方、曲のリリース後に知ってくださった方、いろいろいらっしゃると思いますが、皆さんにここで会えて良かったです。STARGLOWとしての第一歩をここで踏めて、これからたくさんの場所でお会いできたらと思いますし、いろんな幸せをお届けできたらいいなと思っています。また会いましょう」と再会を誓った。

TAIKIは「（2024年の）TRAINEE SHOWCASEで『Forked Road』を歌った時『THE LAST PIECE』でデビューを掴み取ります！って言ったんですが、デビューが叶って、STARSの皆さんが目の前にいてくれることがどう表現していいかわからないくらい幸せです。小学４年生から追いかけ続けてきた夢が叶ったんだなって実感してます。前はこういうところで泣いたりしてたんですが、ここから進む覚悟が本当に決まってるので今日は泣きません（笑）」と話し、デビューアーティストとしての気概を見せた。

TAIKIが話すのをじっと見つめていたRUI。「個人的に最近あまり調子が良くなくて、でもSTARSの皆さんがいてくれるから僕は生きていけるなって思うし、皆さんに支えてもらってばかりなので、これから先は音楽で、僕たち自身で支えていけるよう頑張ります。一人ひとりとハグしたいくらいの気持ちなんですが音楽でします」と話し、笑顔を見せた。

GOICHIは「小学1年生からダンスを始めてひとりでがむしゃらに走っていた時期がありました。オーディションでたくさんの仲間に出会ってSTARGLOWになってSTARSの皆さんが照らしてくれて最高な人生だなって思います。僕ら5人だけでは輝くことはできなくて、このステージがあるのもいつも支えてくれてるスタッフさんや社長がいるから。そしてSTARSの皆さんの力が必要です！」と気合いたっぷりに口にした。

ADAMは「皆さん一人ひとりの幸せな顔を見るのが大好きでステージに立っているので、僕たちがどんなに大きな会場に行けたとしても一人ひとりに全力で音楽をぶつけることを10年後も15年後も20年後も絶対にやめないです。絶対後悔させないので、絶対幸せにするのでSTARGLOWに付いてきてください！」と力強く呼びかけた。

GOICHIが「次が最後の曲になります！ これから僕たちとSTARSで死ぬまで楽しんでいきましょう！」と言って、RUIとTAIKIとKANONの楽曲であり、「THE LAST PIECE」の最後に苦楽を共にした仲間たちと歌った「Forked Road」へ。ビジョンに5人の幼少期の写真や「THE LAST PIECE」の日々が映った後、STARGLOWのロゴが燦然と輝く前で、〈そうさ僕のままで I gotcha, yeah 僕たちは最後まで〉というフレーズで締め括った。プロのアーティストになるという夢を抱き「THE LAST PIECE」に賭けた5人。STARGLOWとしてデビューし、夢を叶えたことで5人のここまでの物語は一旦完結。また新たな物語の扉を開くための「Forked Road」に聴こえた。

RUIが再び「Moonchaser」を歌い始めた。TAIKIが「皆さん、今日はありがとうございました！ 最後は笑って帰りましょう！」ということで、5人は笑顔でジャンプ。ステージ下手から上手へ元気よく走り、口々に「ありがとう！」と言って手を振り、STARSとコミュニケーションを取る。5人でステージ上段に移動し、ダンス。最後は後ろを向いて駆け出し、ジャンプして暗闇に消えるという、1曲目の「Moonchaser」の回収が鮮やかに行われた。

ビジョンには5人それぞれがSTARSへの感謝と未来への約束をしたためた直筆メッセージ＆サインが映る。退場時のアナウンスもメンバー自らが担当。STARSにできる限り喜んでもらいたいという気持ちが伝わってきた。

デビュー時点で既に凄まじい実力と華と説得力と個性を持ったSTARGLOW。DEBUT SHOWCASE最終公演では4月1日に2ndシングルをリリースし、4月10日から初のファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞を開催することが発表された。

文◎小松香里

写真◎川島伸一／幸田昌之

◾️＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞SETLIST

https://starglow.lnk.to/Wishuponastar 01.Moonchaser

02.GOTH

03.My Job

04.感電 (Original Track: 米津玄師)

05.優しさ (Original Track: 藤井風)

06.何様 (Original Track: SKY-HI)

07.KARATE KID

08.Love Myself ’26

09.Green Light

10.Blast Off

11.Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)

12.PIECES -STARGLOW Ver.-

13.Star Wish

14.Forked Road

15.Moonchaser

