Suchmos、リスペクトするアーティストと共に全国を巡る対バンツアー＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞開催決定
Suchmosが、5月から国内9都市18公演となる＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞の開催を発表した。
本ツアーは、Suchmosがリスペクトするアーティストを招いておこなう対バン形式でのライブになる。2020年に開催予定であったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。2026年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなっており、多様な音楽性をルーツに持った彼らならではのバラエティに富んだアーティストが揃うステージになるという。
ゲストアーティストには、神奈川公演に「IO」、愛知公演に「GLIM SPANKY」、大阪公演に「くるり」、福岡公演に「長岡亮介」、北海道公演に「cero」、宮城公演に「ハナレグミ」、広島公演に「GRAPEVINE」、新潟公演に「The Birthday」、東京公演に「Fujii Kaze」の出演が決定している。
各公演のオフィシャルチケット先行は、2月7日午前10時より受付スタートする。
◾️＜Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026＞
2026年
5月14日（木）
会場：神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：IO
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
5月15日（金）
会場：神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500 （ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：IO
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
5月20日（水）
会場：愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GLIM SPANKY
Info：JAILHOUSE 052-936-6041
5月21日（木）
会場：愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GLIM SPANKY
Info：JAILHOUSE 052-936-6041
5月26日（火）
会場：大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：くるり
Info：清水音泉 06-6357-3666
5月27日（水）
会場：大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：くるり
Info：清水音泉 06-6357-3666
5月29日（金）
会場：福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：長岡亮介
Info：BEA 092-712-4221
5月30日（土）
会場：福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：長岡亮介
Info：BEA 092-712-4221
6月04日（木）
会場：北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：cero
Info：WESS info@wess.co.jp
6月05日（金）
会場：北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：cero
Info：WESS info@wess.co.jp
6月13日（土）
会場：宮城 SENDAI GIGS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：ハナレグミ
Info：NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
6月14日（日）
会場：宮城 SENDAI GIGS
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：ハナレグミ
Info：NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
6月20日（土）
会場：広島 BLUE LIVE HIROSHIMA
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GRAPEVINE
Info：YUMEBANCHI (広島) 082-249-3571
6月21日（日）
会場：広島 BLUE LIVE HIROSHIMA
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GRAPEVINE
Info：YUMEBANCHI (広島) 082-249-3571
6月25日（木）
会場：新潟 LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：The Birthday
Info：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
6月26日（金）
会場：新潟 LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：The Birthday
Info：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
7月01日（水）
会場：東京 Zepp Haneda
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：Fujii Kaze
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
7月02日（木）
会場：東京 Zepp Haneda
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：Fujii Kaze
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
▼チケット先行受付
オフィシャルチケット先行（抽選）
受付期間：2月7日（土）10:00 AM〜2月20日（金）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/suchmos-tour26/
■EP『Sunburst』12インチアナログ盤
2026年1月21日（水）発売
予約：https://fcls.lnk.to/Sunburst_Vinyl
▼収録内容
SIDE A
1.Eye to Eye
2.Marry
SIDE B
3.Whole of Flower
4.BOY
配信：https://fcls.lnk.to/wof
CD購入：https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP
