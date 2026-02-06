Suchmosが、5月から国内9都市18公演となる＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞の開催を発表した。

本ツアーは、Suchmosがリスペクトするアーティストを招いておこなう対バン形式でのライブになる。2020年に開催予定であったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。2026年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなっており、多様な音楽性をルーツに持った彼らならではのバラエティに富んだアーティストが揃うステージになるという。

ゲストアーティストには、神奈川公演に「IO」、愛知公演に「GLIM SPANKY」、大阪公演に「くるり」、福岡公演に「長岡亮介」、北海道公演に「cero」、宮城公演に「ハナレグミ」、広島公演に「GRAPEVINE」、新潟公演に「The Birthday」、東京公演に「Fujii Kaze」の出演が決定している。

各公演のオフィシャルチケット先行は、2月7日午前10時より受付スタートする。

◾️＜Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026＞

2026年
5月14日（木）
会場：神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：IO
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

5月15日（金）
会場：神奈川 KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500 （ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：IO
Info：HOT STUFF PROMOTION　050-5211-6077

5月20日（水）
会場：愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GLIM SPANKY
Info：JAILHOUSE　052-936-6041

5月21日（木）
会場：愛知 Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GLIM SPANKY
Info：JAILHOUSE　052-936-6041

5月26日（火）
会場：大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：くるり
Info：清水音泉　06-6357-3666

5月27日（水）
会場：大阪 Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：くるり
Info：清水音泉　06-6357-3666

5月29日（金）
会場：福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：長岡亮介
Info：BEA　092-712-4221

5月30日（土）
会場：福岡 Zepp Fukuoka
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：長岡亮介
Info：BEA　092-712-4221

6月04日（木）
会場：北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：cero
Info：WESS　 info@wess.co.jp

6月05日（金）
会場：北海道 Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：cero
Info：WESS　 info@wess.co.jp

6月13日（土）
会場：宮城　SENDAI GIGS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：ハナレグミ
Info：NORTH ROAD MUSIC　022-256-1000

6月14日（日）
会場：宮城　SENDAI GIGS
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：ハナレグミ
Info：NORTH ROAD MUSIC　022-256-1000

6月20日（土）
会場：広島　BLUE LIVE HIROSHIMA
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GRAPEVINE
Info：YUMEBANCHI (広島)　082-249-3571

6月21日（日）
会場：広島　BLUE LIVE HIROSHIMA
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：GRAPEVINE
Info：YUMEBANCHI (広島)　082-249-3571

6月25日（木）
会場：新潟 LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：The Birthday
Info：キョードー北陸チケットセンター　025-245-5100

6月26日（金）
会場：新潟 LOTS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：The Birthday
Info：キョードー北陸チケットセンター　025-245-5100

7月01日（水）
会場：東京　Zepp Haneda
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：Fujii Kaze
Info：HOT STUFF PROMOTION　050-5211-6077

7月02日（木）
会場：東京　Zepp Haneda
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：1階 立見 ￥9,000（ドリンク代別途）
2階 指定席 ￥9,500（ドリンク代別途）
Under18 ￥8,000（ドリンク代別途）
ゲスト：Fujii Kaze
Info：HOT STUFF PROMOTION　050-5211-6077

▼チケット先行受付
オフィシャルチケット先行（抽選）
受付期間：2月7日（土）10:00 AM〜2月20日（金）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/suchmos-tour26/

■EP『Sunburst』12インチアナログ盤

2026年1月21日（水）発売
予約：https://fcls.lnk.to/Sunburst_Vinyl

▼収録内容
SIDE A
1.Eye to Eye
2.Marry
SIDE B
3.Whole of Flower
4.BOY

配信：https://fcls.lnk.to/wof
CD購入：https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP

