　歌手の工藤静香が6日までにインスタグラムを更新。次女Koki，の誕生日を祝福する手作り誕生日ケーキを披露すると、ファンから反響が集まった。

　パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では、5日に23歳の誕生日を迎えたモデルで女優のKoki，の誕生日を祝福する手作りケーキを披露。写真や動画には、イチゴとパインがたっぷり添えられた手作りケーキをはじめ、サラダや刺身といった食卓を彩る華やかなメニューも収められている。

　投稿の中で工藤は「次女23　お花をテーマにしたバースデー」とつづり「お腹いっぱい胸いっぱい　笑　どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね　な〜んでも作りたくなりますよね。笑」とつづっている。

　ファンからは「豪華」「素敵すぎ」「母の愛情たっぷり」などの声が相次いだ。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

