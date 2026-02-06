工藤静香、手作り誕生日ケーキが「豪華」「素敵すぎ」 プロレベルでネット衝撃 Koki，をお祝い
歌手の工藤静香が6日までにインスタグラムを更新。次女Koki，の誕生日を祝福する手作り誕生日ケーキを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】工藤静香、手作り誕生日ケーキが「プロレベル」 その他の豪華なメニューも（枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では、5日に23歳の誕生日を迎えたモデルで女優のKoki，の誕生日を祝福する手作りケーキを披露。写真や動画には、イチゴとパインがたっぷり添えられた手作りケーキをはじめ、サラダや刺身といった食卓を彩る華やかなメニューも収められている。
投稿の中で工藤は「次女23 お花をテーマにしたバースデー」とつづり「お腹いっぱい胸いっぱい 笑 どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね な〜んでも作りたくなりますよね。笑」とつづっている。
ファンからは「豪華」「素敵すぎ」「母の愛情たっぷり」などの声が相次いだ。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、手作り誕生日ケーキが「プロレベル」 その他の豪華なメニューも（枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では、5日に23歳の誕生日を迎えたモデルで女優のKoki，の誕生日を祝福する手作りケーキを披露。写真や動画には、イチゴとパインがたっぷり添えられた手作りケーキをはじめ、サラダや刺身といった食卓を彩る華やかなメニューも収められている。
ファンからは「豪華」「素敵すぎ」「母の愛情たっぷり」などの声が相次いだ。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）