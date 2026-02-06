『チー付与』アニメ化決定＆超ティザーPV解禁 制作はP.A.WORKS
通称「チー付与」で知られる、累計発行部数が130万部を突破した（※電子書籍含む）ファンタジー漫画『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』（講談社「月マガ基地」にて連載中）のアニメ化が決定。アニメ『チート付与魔術師』として、P.A.WORKSが制作を担当する。併せて、ティザーサイトがオープンし、超ティザービジュアル＆PVが解禁されたほか、原作小説・六志麻あさ、漫画・業務用餅、キャラクター原案・kisuiからアニメ化記念コメント＆描き下ろしイラストが到着した。
【動画】P.A.WORKSが制作！ アニメ『チート付与魔術師』超ティザーPV
新エピソード配信のたびに関連キーワードがXのトレンドにたびたびランクインするなど、大きな注目を集めてきた「チー付与」。魔法と科学が同時に息づく世界観の中で、カオスなギャグと奥行きのある人間ドラマが交錯し、コアなファンによる考察も活発に行われるなど、アニメ化決定前から高い盛り上がりを見せていた。また、原作小説の六志麻あさが「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください」と語るほど、小説版とコミック版では異なる物語が描かれており、先の読めない展開も本作の大きな魅力となっている。
このたび、『SHIROBAKO』『パリピ孔明』のP.A.WORKSの制作でアニメ化が決定。超ティザービジュアルは、P.A.WORKSならではの圧倒的な映像美で描かれる世界の中、レインとリリィが冒険へと踏み出す姿が印象的に切り取られている。道の先には、“どんぐり”と呼ばれる犬の姿も確認でき、これから紡がれる物語への期待を大きく掻き立てるビジュアルに。超ティザーPVでは、美しい映像表現と心に残る音楽が融合し、今後の続報に胸が高鳴る内容に仕上がりとなっている。
原作小説の六志麻あさは「『チー付与』アニメ化、とても嬉しいです。業務用餅先生おめでとうございます。漫画も毎回楽しみに読ませていただいており、アニメで動くレインたちを見るのが今から楽しみです。漫画の読者の方はもちろん、未読の方にもこれを機に『チー付与』がさらに広まっていくことを願ってやみません。あらためまして、『チー付与』にかかわるすべての方々、おめでとうございます！」と喜びの声を届けた。
原作漫画の業務用餅は「このアニメをやりたくてP.A.WORKSに入ったと言う方がおられて驚きました。アニメ化が決定してからアニメ製作陣の方々にお目にかかりましたが、みなさん大変な熱量で仕事をされており、私は信頼し敬意を持ってお任せしております。私のこの人生においてこういった形で人と関わることになるとは夢にも思いませんでしたが、それも日頃応援してくださる読者のおかげです。このアニメはそういった方々の期待を裏切らないものになると約束します。私も完成を楽しみにしている1人です」とコメント。「人生にこうした機会と経験を与えてくれた読者とこの連載を寛恕いただいている六志麻あさ先生・kisui先生に感謝申し上げます」と続けた。
キャラクター原案のkisuiは「『チー付与』のアニメ化とても嬉しく思います！ 原作者の六志麻あさ先生に始まり、漫画版を担当されている業務用餅先生、アニメ制作と、どんどん作品が広がっていく様をみて、とても感動しております…！」と心境を語る。
そして「作品を支えてくださっているファンの方々、関係者の方々には頭が下がる思いです…。アニメが放送されるのを今から楽しみにしております」と期待を寄せた。
