黒木メイサ、タイトトップス姿で抜群スタイル際立つ「変わらぬ美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式nstagramが、2月4日に更新された。女優の黒木メイサがタイトなトップスを着用した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳美人女優「変わらぬ美しさ」タイトトップス姿でオーラ放つ
同ドラマで、鈴木演じる警視庁捜査一課に所属する悪徳刑事・儀堂歩の妻・麻友役を演じる黒木。投稿では、2月5日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（21時50分〜）に出演することが報告された。
同時に「櫻井・有吉THE夜会」のセットの中で、美しいボディラインが際立つタイトな黒いトップスに黒いパンツのコーディネートで立つ黒木の姿も公開。「今週の『リブート』放送は、衆議院議員総選挙のためお休みとなります」と告知もしている。
この投稿に、ファンからは「変わらぬ美しさ」「スタイル抜群」「毎週ドラマ楽しみにしています」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
