『ばけばけ』次週予告が攻めすぎ！“錦織”吉沢亮の顔アップ1カット20秒 驚きの声続出「不穏…！」「号泣」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第90回）が6日に放送され、ラストで異色の次週予告が映し出されると、ネット上には「なにこの予告ー!!」「うわああ不穏…！」「予告だけで号泣」などの反響が巻き起こった。
【動画】涙目の錦織が切ない第19週「ワカレル、シマス。」予告
新聞記事をめぐる騒動からしばらくの時間が流れると事態は沈静化。トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）は久しぶりに散歩を楽しむ。そんな中、再び松江に厳しい冬が訪れようとしていた。ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは、心配するヘブンに“一緒に怪談を聞かないか”と提案し、フミ（池脇千鶴）に怪談を話してもらう。
それから数日後、松野家にヘブン宛の大きな荷物が届けられる。中身はヘブンが執筆した「日本滞在記」。ついに著書が完成したヘブンは大興奮し、そんな彼を松野家の人々や錦織（吉沢亮）が祝福する。
そんなある日、買い物に行くトキを心配して同行するヘブン。彼は道すがらトキに「ワタシ…ジブンココロ…キク、シマシタ」と切り出すと、深刻そうな表情を浮かべて「マツエ…ハナレル…シマショウ」と告げる。ヘブンの思いがけない言葉にトキは「えっ？」とつぶやき絶句してしまうのだった。
そして番組は次週予告へ。9日より始まる第19週のタイトルは「ワカレル、シマス。」。画面には目を潤ませた錦織の顔がアップで映し出され、そこにトキの「ヘブンさんにとって、一番大切な方ですよね…」という言葉や、ヘブンの「ニシコオリサン…トモダチ…デモ」という声が重なる。カメラは20秒間動くことなく、目に涙を浮かべた錦織を映し続けるという異色の構成となった。
放送終了後には番組公式エックスも同様の予告編を公開。ネット上には「なにこの予告ー!!斬新スギル」「こんな次週予告ある?!」「攻めた次週予告でしたね！」といった声や「うわああ不穏…！」「来週つらい予感しかない覚悟して見なきゃ」「ヤバい、予告だけで号泣」などの投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
