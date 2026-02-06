『I.ADORE』、初の楽曲「IDOLIZE」配信リリース決定。ショートアニメep02公開も
『I.ADORE』が、初の楽曲「IDOLIZE」を2月11日に配信リリースすることを発表した。さらに、ショートアニメep02も公式YouTubeチャンネルにて公開された。
前回公開されたep01では、「この国のアイドルになる」ことを決意した彼ら。しかし、今後の生活を送るための重大な問題が発覚して--。気になるep02のストーリーは公式YouTubeでチェックしてほしい。
初のオリジナル楽曲「IDOLIZE（ヨミ：アイドライズ）」は、本日より配信リリースを記念したPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。対象URLから楽曲を配信予約すると、もれなくSNSで使えるオリジナルバナー画像がプレゼントされる。
なお、楽曲配信に伴い、次週のショートアニメの更新は休みとなり、ep03は2月20日正午に公開予定となっている。
◾️新曲「IDOLIZE」
2026年2月11日（水・祝）リリース
▼Pre-add / Pre-save
https://www.toneden.io/evillinerecords/post/idolize-i-adore
作詞：OHTORA
作曲：OHTORA, New K
編曲：New K, WON AGAIN
コーラス：かもめ児童合唱団
Containing cover of “バラ色の日々” 作詞・作曲：吉井 和哉
(C) 1996 NHK Publishing, Inc. & BAJ INC.
歌唱：I.ADORE / 詠見野 メクル / 生月 学斗 / 干二支 合九 / 夜乃 夢知郎 / 禍福 招多 / 音明 白黒熊 / 歴 七子 / 天ノ川 移 / 華原 すうあ
◾️IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』
原作：Dazed CO.,LTD.
音楽制作：EVIL LINE RECORDS
キャラクターデザイン：くにゃもん
アートデザイン：BALCOLONY.
▼イントロダクション
2×××年――。
家柄や学歴による優劣のなくなったニホンでは中央政府が撤廃され、国はリーダーを失った。
分断された9つのリージョンでは、人々が新たな指導者を求めるようになる。
その指導者こそ『シックスセンス』……つまり、特殊な力に秀でた『アイドル』であった。
こうして、アイドルが政を執る“アイドル戦国時代”が訪れた。
その渦中、各リージョンに「何かを変えたい」と強く願う9人の男の子が現れる。
彼らはある時、不思議な夢に導かれ異世界の日本へと転生する。
そして、生まれ持った『シックスセンス』を磨きながら、
自らの運命を切り開くため、アイドルを志すのだった――。
▼キャラクター
詠見野 メクル（CV：三橋かおる）
生月 学斗（CV：福西勝也）
干二支 合九（CV：宇田川かいと）
夜乃 夢知郎（CV：峯田大夢）
禍福 招多（CV：橘 龍丸）
音明 白黒熊（CV：宮粼雅也）
暦 七子（CV：石井孝英）
天ノ川 移（CV：根岸凜太朗）
華原 すうあ（CV：丸岡竜馬）
