ハイヒール・モモコ、ミニスカ×ニーハイソックス姿公開「完璧な着こなし」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿した。
【写真】61歳大御所芸人「見惚れるスタイル」美脚スラリなミニスカコーデ
モモコは「おかげさまで30周年」「人生で同じ番組を30年続けられるということに感謝しまくりです」とつづり、「真夜中市場＋〜ハイヒールの本音でイイすぎます」（カンテレ／毎週金曜深夜〜）の30周年を祝福を投稿。スタジオでのミニスカートにニーハイソックスを合わせたスラリとした脚が際立つ姿を公開した。
この投稿には「おめでとうございます！」「完璧な着こなし」「見惚れるスタイル」「バランスが素晴らしい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ハイヒール・モモコ、ミニスカ姿公開
◆ハイヒールのモモコのミニスカ姿に反響
