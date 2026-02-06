「グラブル リリンク」最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』、7月9日発売決定 前作購入者向けには「アップグレードキット」も販売
2024年に発売されたアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Steam）が、2026年7月9日に発売することが発表された。
【動画】新プレイアブルキャラ「ベアトリクス」の性能も確認できるショーケース映像
本作は『グランブルーファンタジー』を原作とした3DアクションRPG。多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験でき、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』では、オンラインマルチプレイはもちろん、オフラインシングルプレイにも多数の新要素が加わり、冒険は「終わりなき戦い」へと突入する。
この度公開された映像では、新プレイアブルキャラクターの「ベアトリクス」も登場。剣を使った近接攻撃をメインとし、強気な性格も相まって、猪突猛進に攻めていくバトルスタイルが特徴。特殊攻撃ボタンで「クロック・オー・デルタ」の針を操作し、攻撃・防御・回復それぞれに特化したバフ効果を切り替えることで、さまざまな状況に適応しながら戦える。
そして、前作『GRANBLUE FANTASY: Relink』購入者向けには、同一プラットフォームの『GRANBLUE FANTASY:Relink - Endless Ragnarok』に有償でアップグレードできる「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarokアップグレードキット」が販売されることも発表された。
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』は、Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Steam向けに2026年7月9日発売予定。
