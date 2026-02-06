水森かおりが、ニューシングル「恋の終わりの名古屋にひとり」を3月31日にリリースすることを発表した。

2003年に『NHK紅白歌合戦』の初出場を愛知・名古屋で知らされたという縁起の良い場所が舞台となる。作詩に・たかたかし、作曲に弦哲也という黄金コンビによる渾身の作品。名古屋＝（“尾張”）と、恋の“終わり”を掛け合わせた掛詞がキャッチ―で、掴みかけた幸せも束の間、すれ違いから好きな人と別れてしまった女性の切ない心情が描かれたメジャーのメロディーが耳に残る心地よい1曲になっているとのことだ。

タイプAのカップリングには2008年の「輪島朝市」以来の石川県を舞台にした「能登の春」、タイプBのカップリングは雲海で有名な奈良県野迫川村を舞台にした「天空の里」がそれぞれ収録される。

◆ ◆ ◆

◾️水森かおり コメント

大阪でやっと幸せになれたと思ったのにまた破れてしまいました…。恋が終わってひとり名古屋へ。でも綺麗な青空が見えるような清々しささえ感じられるメロディーが歌っていてとても心地が良いです。『大阪恋しずく』同様たくさんの皆さんに歌い親しんでいただけたら嬉しいです！ そして気が付きましたか？タイトルにある『終わり』は『尾張』にかかっているんです♡ ダジャレです（笑）。

◆ ◆ ◆

なお、楽曲配信もCDリリース日から開始となる。

◾️「恋の終わりの名古屋にひとり」

2026年3月31日（火）発売 タイプA 品番：TKCA-91687 / 価格：￥1,550（税込）

タイプB 品番：TKCA-91688 / 価格：￥1,550（税込） ▼タイプA 収録楽曲

1.恋の終わりの名古屋にひとり

2.能登の春（作詩：さくらちさと 作曲：弦哲也 編曲：伊戸のりお）

3.恋の終わりの名古屋にひとり オリジナルカラオケ

4.能登の春 オリジナルカラオケ

5.恋の終わりの名古屋にひとり 半音下げカラオケ

6.能登の春 半音下げカラオケ

7.恋の終わりの名古屋にひとり 半音下げカラオケ・ガイドメロ入り

8.能登の春 半音下げカラオケ・ガイドメロ入り ▼タイプB 収録楽曲

1.恋の終わりの名古屋にひとり

2.天空の里（作詩：鮫島琉星 作曲：大谷明裕 編曲：竹内弘一）

3.恋の終わりの名古屋にひとり オリジナルカラオケ

4.天空の里 オリジナルカラオケ

5.恋の終わりの名古屋にひとり 半音下げカラオケ

6.天空の里 半音下げカラオケ

7.恋の終わりの名古屋にひとり 半音下げカラオケ・ガイドメロ入り

8.天空の里 半音下げカラオケ・ガイドメロ入り

◾️イベント情報 ◆＜水森かおりコンサート〜歌謡紀行〜＞

2026年4月16日（木）北海道・カナモトホール(札幌市民ホール) ◆＜梅沢富美男 水森かおり特別公演＞

2026年6月27日（土）〜7月26日（日）東京・明治座