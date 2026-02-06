ポップしなないでが、クリエイター・伊豆見香苗とタッグを組んで制作した絵本『どっぽん！バスボール』を本日発売し、ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲「どっぽん！バスボール」も同時リリースとなった。

テレビ東京系子ども番組『シナぷしゅ』でお馴染みのポップしなないで×伊豆見香苗による強力タッグで作られた絵本。今回のテーマは、みんな大好きバスボールだ。なお刊行は伊豆見香苗の絵本第1弾『えっびっ このこ だいっきらい』も手掛けた「いちばん自由な出版社」の303BOOKS株式会社となる。

また本日20時には、伊豆見香苗によるテーマ曲『どっぽん！バスボール』のMVがポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となる。

https://www.youtube.com/watch?v=UH8SZnc3j-I

伊豆見香苗

さらに、『どっぽん！バスボール』の発売を記念して、発売イベントの開催が決定した。2月15日14時30分より東京・コーチャンフォー若葉台店にて、ポップしなないでのライブ演奏とともに、伊豆見香苗とポップしなないでによるサイン会が実施される。

◾️絵本『どっぽん！バスボール』 作：伊豆見香苗 ポップしなないで

デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）

発行元：303BOOKS

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

サイズ：横210mm × 縦200mm

ページ数：45ページ

ISBNコード：978-4-909926-49-4

発売日：2026年2月6日

商品WEBサイト：https://303books.jp/bathball/