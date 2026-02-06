ポップしなないで、伊豆見香苗とタッグを組んだ絵本『どっぽん！バスボール』本日発売。書き下ろしテーマ曲リリース＆MV公開も
ポップしなないでが、クリエイター・伊豆見香苗とタッグを組んで制作した絵本『どっぽん！バスボール』を本日発売し、ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲「どっぽん！バスボール」も同時リリースとなった。
テレビ東京系子ども番組『シナぷしゅ』でお馴染みのポップしなないで×伊豆見香苗による強力タッグで作られた絵本。今回のテーマは、みんな大好きバスボールだ。なお刊行は伊豆見香苗の絵本第1弾『えっびっ このこ だいっきらい』も手掛けた「いちばん自由な出版社」の303BOOKS株式会社となる。
また本日20時には、伊豆見香苗によるテーマ曲『どっぽん！バスボール』のMVがポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となる。
さらに、『どっぽん！バスボール』の発売を記念して、発売イベントの開催が決定した。2月15日14時30分より東京・コーチャンフォー若葉台店にて、ポップしなないでのライブ演奏とともに、伊豆見香苗とポップしなないでによるサイン会が実施される。
◾️新曲「どっぽん！バスボール」
2026年2月6日（金）リリース
配信URL：https://PopNeverDies.lnk.to/BathBall
品番：COKM-46260
発売・配信元：日本コロムビア
◾️絵本『どっぽん！バスボール』
作：伊豆見香苗 ポップしなないで
デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）
発行元：303BOOKS
定価：1,650円（本体1,500円＋税）
サイズ：横210mm × 縦200mm
ページ数：45ページ
ISBNコード：978-4-909926-49-4
発売日：2026年2月6日
商品WEBサイト：https://303books.jp/bathball/
