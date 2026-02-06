11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

みなさんはディズニープラスに加入していますか？

加入している方、最近何を観ましたか？？

私はディズニープラスのアプリを開く度に、何を観ようかなと悩んでしまいます。

新しい作品や新シーズンの配信が始まると、観たいものが増えていって困ってしまうのと同時に、やはり好きな作品は定期的に観たい欲が出てきて、なおさら迷ってしまうんですよね…。

自分では辿り着けない作品もあると思うと、それもとても悔しいので、ぜひみなさんのおすすめ作品を教えていただきたいです。

今回は、1月に配信が始まったMARVELの新作ドラマシリーズ『ワンダーマン』についてお話していきたいと思います。

ネタバレ注意でお願いします。

簡単なあらすじから。

主人公のサイモン・ウィリアムズは、ハリウッドで俳優をしているが、なかなかそのキャリアは成功せず燻っていた。

そんなある日、子どもの頃に夢中になっていたヒーロー映画『ワンダーマン』がリメイクされることを知り、主役を勝ち取るためサイモンはオーディションに向かうが…。

MARVEL作品というと、激しいアクションがあるイメージですが、『ワンダーマン』は最初から最後までそういうシーンは出てきません。

今作で描かれているのは、夢を諦めずに挑み続けるひとりの俳優人生の物語。

圧倒的ヒューマンドラマ。

それがとても良かった。

最後の最後までサイモンの心情の動きに、観ているこちら側の心も動き続けました。

MCUらしからぬ、事前に観ておいた方がいい作品や知っておいた方がいい設定なども特になく、ひとりの俳優の”役を勝ち取りたい”というある意味とても分かりやすい軸の物語ではあるので、スっと物語に、主人公に感情移入できるのもとても良かったですね。

それに加えて、全8話なのですが、1話が30分前後なので気軽に、あっという間に観ることができます。

サイモンはただの夢を追いかける俳優ではなく、実はスーパーパワーを持っているが、俳優業界では、過去の事件が発端となり、スーパーパワーを持っている人間は表舞台には立てない条約があるため、サイモンは自分の力を隠しながら仕事をしている。

ある日出会った先輩俳優のトレヴァー・スラッタリーと絆を深め、友人のような関係になるけれど、トレヴァーも秘密を抱えながらサイモンとの日々を過ごしていて…。

俳優としての分かり合える部分と、それぞれの持つ秘密が縺れていく流れは綺麗で残酷です。

ちなみに、トレヴァーというキャラクターは、『アイアンマン3』に登場するため、観ていた方が分かりやすいし、トレヴァーという人間の深いところまで理解出来るが、今作の中でも十分理解できると思うので、『アイアンマン3』の視聴有無はどちらでも良いかなと個人的に思っています。

とても驚いたシーンがあったので、最後にそれだけ伝えさせてください！

第4話。

なぜサイモンがスーパーパワーを隠しているか、その過去を1話丸々使っている回なのですが、この回の中で、『アナと雪の女王』のオラフ役であるジョシュ・ギャッドが本人役で登場し、しかも歌っていたのです…！！

衝撃的でした…！！

でも、MARVELもディズニーも大好きな私的にはとても嬉しいサプライズでしたね。

今作は、そういった有名セレブが本人役で登場したり、実際にある作品名や人物名が飛び交ったりもして、洋画が好きな方はそのような面でも楽しむことができるのではないかなと思いました。

終わり方が終わり方だったので、シーズン2があることを期待してしまっているし、今後のMCU作品にもワンダーマンが活躍する場があるのかもと思うと、わくわくが止まりませんね！

ぜひみなさんも観てみてください！

「ワンダーマン」

ディズニープラスにて独占配信中

(c) 2026 Marvel

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

