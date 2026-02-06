ファーストサマーウイカ、20年来のファンと公言するゲストの登場にうっとり 共演者も異変を察知「変になってる」
タレントで俳優のファーストサマーウイカが5日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。この日のゲストだった東方神起の登場に赤面した。
【画像】2020年に結婚を公表、ファーストサマーウイカの“手書き”の結婚報告文
番組ではデビュー20周年を経てアラフォーになったユンホ、チャンミンが年齢を重ねた今だからこそ感じる本音を吐露した。冒頭、普段はつらつとした表情のウイカだがこの日は一変。共演者のいとうあさこが「変になってる」と異変を察知した。
ウイカは「『トークィーンズ』に出る方々ではないんですね。信じられない」と語り、テロップでは東方神起の20年来のファンであることが明かされた。そして2人が登場すると、言葉が出ず「上手く笑えなかった…」と珍しい姿を見せた。
番組では2人が「アラフォーになって分かった苦労」をぶっちゃけたが、その様子にウイカは「同じ『人』なんだ」とうっとり。続けて「なんか、食べ物を話とかで盛り上がれるの、尊い」とファンとしての思いがあふれていた。
