マクドナルド、ハッピーセット「ジョブレイバー」「シンカリオン」世界観楽しめる「シールブック」全3種
日本マクドナルドは13日より、ハッピーセット「ひみつのアイプリ」、「のりのりタイムズ!!」を、期間限定で販売する。
ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』で人気のアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』と、4月から特別再編集版を放送開始する『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブック。
パズルピース探しや線つなぎ遊びを通して、部分と全体の位置関係を考える遊びが楽しめ、図形・空間をイメージする力が養われる。また、「ジョブレイバー」や「シンカリオン」のキャラクターのシールを台紙の好きなところに貼る遊びは、イメージをデザインする表現力を育む。さらにパトロールカーや消防車など、はたらく乗り物の物語を想像して遊ぶことで、世の中の仕組みや働きを考える社会性も養われる。乗り物について、遊びながら学べる、シールブックとなる。
なお、おまけが1個もらえる企画も実施。おまけは「のりのりタイムズ！！」ではない。
さらに「ほんのハッピーセット」では、ミニ図鑑『おひめさまのずかん』と、絵本『なんでもいきもの おあそびブック』の2種を展開する。
■ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」2月13日（金）〜
『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブック全3種。
パズルピース探しやクイズ、めいろ、間違い探しなどのゲームと、貼ってシール遊びができる。
・【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き
・【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き
・【C】シンカリオンシール付き
