東京23区でも積雪か あさって8日の衆議院議員選挙投票日は日本海側で再び大雪のおそれ 路面凍結・車の立往生・交通機関の乱れ・歩行中の転倒などに注意を
あさって8日（日）は衆議院議員選挙の投票日となりますが、日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また、関東の平野部でも雪が降り、東京23区も含めて雪が積もる可能性があります。
■きょうは東京など暖かさ継続
きょう6日（金）から、日本海側では雪のエリアが広がり、北日本では風が強まるでしょう。太平洋側ではおおむね晴れて、この時季としては気温が高い予想です。関東から西では15℃を超える所もあり、東京は16℃で桜が咲くころのような暖かさになる見込みです。
【きょう6日（金）の各地の予想最高気温】
札幌 ：-1℃ 釧路：2℃
青森 ：0℃ 盛岡：2℃
仙台 ：10℃ 新潟：5℃
長野 ：7℃ 金沢：7℃
名古屋：13℃ 東京：16℃
大阪 ：14℃ 岡山：16℃
広島 ：15℃ 松江：10℃
高知 ：15℃ 福岡：14℃
鹿児島：16℃ 那覇：23℃
■上空に強烈寒気が再来
きょう6日（金）は15℃前後まで上がる所も、週末には寒さが戻るでしょう。上空には再び強烈な寒気が流れ込み、あす7日（土）は山陰から北海道の日本海側で大雪になりそうです。四国や関東の山沿いでも雪が降り、関東は平地でも雪が舞う可能性があります。
■投票日8日（日）が大雪ピーク予想
あさって8日（日）になるとさらに上空の寒気が強まります。普段は雪の少ない九州や四国の平地でも、大雪となるおそれがあります。関東の市街地でも雪が降って、東京23区も含めて雪が積もる可能性もあります。
あさって8日（日）は衆院選の投票日のため、人の移動が多くなるかと思います。積雪や路面の凍結によるスリップ事故、車の立往生、交通機関の乱れ、歩行中の転倒などの大雪災害にくれぐれもお気をつけください。また、投票には万全な寒さ対策が必要です。
【24時間予想降雪量（多い所）】
▼あす7日（土）午前6時まで
北海道 50センチ
▼その後、あさって8日（日）午前6時まで
北陸 70センチ
北海道・東北・中国 50センチ
近畿 40センチ
関東甲信 20センチ
四国 10センチ
東京23区 1センチ
▼その後、9日（月）午前6時まで
北陸・中国 70センチ
東北・近畿 50センチ
関東甲信 40センチ
北海道 30センチ
四国 20センチ
東京23区 1センチ