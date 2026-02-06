TBS NEWS DIG Powered by JNN

あさって8日（日）は衆議院議員選挙の投票日となりますが、日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また、関東の平野部でも雪が降り、東京23区も含めて雪が積もる可能性があります。

■きょうは東京など暖かさ継続
きょう6日（金）から、日本海側では雪のエリアが広がり、北日本では風が強まるでしょう。太平洋側ではおおむね晴れて、この時季としては気温が高い予想です。関東から西では15℃を超える所もあり、東京は16℃で桜が咲くころのような暖かさになる見込みです。

【きょう6日（金）の各地の予想最高気温】
札幌　：-1℃　釧路：2℃
青森　：0℃　盛岡：2℃
仙台　：10℃　新潟：5℃
長野　：7℃　金沢：7℃
名古屋：13℃　東京：16℃
大阪　：14℃　岡山：16℃
広島　：15℃　松江：10℃
高知　：15℃　福岡：14℃
鹿児島：16℃　那覇：23℃

■上空に強烈寒気が再来
きょう6日（金）は15℃前後まで上がる所も、週末には寒さが戻るでしょう。上空には再び強烈な寒気が流れ込み、あす7日（土）は山陰から北海道の日本海側で大雪になりそうです。四国や関東の山沿いでも雪が降り、関東は平地でも雪が舞う可能性があります。

■投票日8日（日）が大雪ピーク予想
あさって8日（日）になるとさらに上空の寒気が強まります。普段は雪の少ない九州や四国の平地でも、大雪となるおそれがあります。関東の市街地でも雪が降って、東京23区も含めて雪が積もる可能性もあります。

あさって8日（日）は衆院選の投票日のため、人の移動が多くなるかと思います。積雪や路面の凍結によるスリップ事故、車の立往生、交通機関の乱れ、歩行中の転倒などの大雪災害にくれぐれもお気をつけください。また、投票には万全な寒さ対策が必要です。

【24時間予想降雪量（多い所）】
▼あす7日（土）午前6時まで
　北海道　50センチ
▼その後、あさって8日（日）午前6時まで
　北陸　　　　　　　　70センチ
　北海道・東北・中国　50センチ
　近畿　　　　　　　　40センチ
　関東甲信　　　　　　20センチ
　四国　　　　　　　　10センチ
　東京23区　　　　　　 1センチ
▼その後、9日（月）午前6時まで
　北陸・中国　70センチ
　東北・近畿　50センチ
　関東甲信　　40センチ
　北海道　　　30センチ
　四国　　　　20センチ
　東京23区　　 1センチ