あさって8日（日）は衆議院議員選挙の投票日となりますが、日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また、関東の平野部でも雪が降り、東京23区も含めて雪が積もる可能性があります。

■きょうは東京など暖かさ継続

きょう6日（金）から、日本海側では雪のエリアが広がり、北日本では風が強まるでしょう。太平洋側ではおおむね晴れて、この時季としては気温が高い予想です。関東から西では15℃を超える所もあり、東京は16℃で桜が咲くころのような暖かさになる見込みです。

【きょう6日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：-1℃ 釧路：2℃

青森 ：0℃ 盛岡：2℃

仙台 ：10℃ 新潟：5℃

長野 ：7℃ 金沢：7℃

名古屋：13℃ 東京：16℃

大阪 ：14℃ 岡山：16℃

広島 ：15℃ 松江：10℃

高知 ：15℃ 福岡：14℃

鹿児島：16℃ 那覇：23℃

■上空に強烈寒気が再来

きょう6日（金）は15℃前後まで上がる所も、週末には寒さが戻るでしょう。上空には再び強烈な寒気が流れ込み、あす7日（土）は山陰から北海道の日本海側で大雪になりそうです。四国や関東の山沿いでも雪が降り、関東は平地でも雪が舞う可能性があります。

■投票日8日（日）が大雪ピーク予想

あさって8日（日）になるとさらに上空の寒気が強まります。普段は雪の少ない九州や四国の平地でも、大雪となるおそれがあります。関東の市街地でも雪が降って、東京23区も含めて雪が積もる可能性もあります。

あさって8日（日）は衆院選の投票日のため、人の移動が多くなるかと思います。積雪や路面の凍結によるスリップ事故、車の立往生、交通機関の乱れ、歩行中の転倒などの大雪災害にくれぐれもお気をつけください。また、投票には万全な寒さ対策が必要です。

【24時間予想降雪量（多い所）】

▼あす7日（土）午前6時まで

北海道 50センチ

▼その後、あさって8日（日）午前6時まで

北陸 70センチ

北海道・東北・中国 50センチ

近畿 40センチ

関東甲信 20センチ

四国 10センチ

東京23区 1センチ

▼その後、9日（月）午前6時まで

北陸・中国 70センチ

東北・近畿 50センチ

関東甲信 40センチ

北海道 30センチ

四国 20センチ

東京23区 1センチ