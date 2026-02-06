犬にとって『危険なニオイ』５選

犬の嗅覚は人間の数千倍から1億倍とも言われるほど優れています。遠くのニオイを嗅ぎ取ったり、微細なニオイを嗅ぎ分けたりできる反面、苦手なニオイには強いストレスを感じてしまうこともあるので注意が必要です。

ここでは、犬にとって『危険なニオイ』とその理由を解説します。どのようなニオイにストレスを感じてしまうのでしょうか。

1.タバコの煙

人間でもタバコの煙のニオイに苦手意識を持つ人がいるように、犬の多くはタバコの煙のニオイに強いストレスを覚えます。タバコの煙のニオイは犬の喉や鼻を刺激するため、不快感を覚えるためです。

また、副流煙に関しては、発がん性があることが判明しています。犬が吸い込んでしまうと、人間と同じように体に悪影響をもたらすため、タバコの煙を嗅がせないように気をつけましょう。

2.アルコールのニオイ

家具や床を拭くときに活用されることの多いアルコールは、ツンと鼻に刺激がくるようなニオイです。そのため、嗅覚の優れている犬にとって、アルコールのニオイは人間以上に刺激臭として感じてしまい、気分が悪くなってしまいます。

刺激の強いアルコールを使って犬用品を拭いてしまうと、ニオイが残る可能性があり、犬にとって不快感につながりかねません。なるべく殺菌効果のある犬用ウェットシートなどを使うと、愛犬にダメージを与えず清掃できるでしょう。

3.柑橘系の香り

実は、消臭剤などにも使われることの多い柑橘系の香りに苦手意識を覚える犬が多いのをご存知でしたか。

レモン オレンジ キンカン

これらのニオイは、人間にとっては良い香りとして感じる一方で、犬にとっては刺激臭に感じます。原因は、柑橘類に含まれるリモネンという成分で、鼻の粘膜を刺激してしまうからだそうです。

4.香辛料の香り

以下のような香辛料の香りも辛味成分が含まれるため、犬にとってはきつい刺激臭に感じます。

唐辛子 コショウ 一味

嗅ぎ過ぎてしまうと体調不良を引き起こしたり、不快感を覚えて強いストレスにつながったり、犬によってはくしゃみが止まらなくなってしまう原因になることも。愛犬が香辛料のニオイを嗅がないよう配慮してあげましょう。

5.きつい化学物質のニオイ

他にも、以下のような化学物質のニオイを強く放つものは、なるべく愛犬の前で使わないように配慮しましょう。

整髪料 香水 マニキュア 除光液 漂白剤

特に、香水やマニキュア、除光液といった人工的な刺激臭の強いニオイは、犬の気分を悪くさせてしまい、強いストレスにつながります。ストレスから体調不良を引き起こす犬もいるので、愛犬の前では控えましょう。

危険なニオイを嗅いだ場合に体に与えるダメージ

犬が危険なニオイを嗅いでしまうと、強いストレスの原因になったり、気分が悪くなり、元気消失や食欲不振の原因になったりすることもあります。

また、強いストレスによって体調不良を引き起こし、下痢や嘔吐といった消化器症状を招くこともあるので、犬が苦手とするニオイは、なるべく愛犬の近くで感じさせないように配慮してください。

犬にとって心地よいニオイとは

反対に、犬にとって心地よいニオイとは、どのようなニオイが該当するのでしょうか。

自分のニオイ 飼い主のニオイ 自然の甘みのあるニオイ 森林など自然の香り

警戒心が働きやすい犬にとって、最もよく知る自分のニオイや大好きな飼い主さんのニオイを最も心地よく感じます。

他には、自然界にある甘みを含んだニオイ（フルーツやサツマイモなど）や、森林を彷彿とさせるナチュラルな香りなどを好む犬が多くいます。しかし、これも個体差があるので、愛犬の消臭に使う消臭剤は、基本的に無香料のものを活用してください。

まとめ

いかがでしたか。犬にとって危険なニオイは、強いストレスや体調不良につながる恐れがあります。体にダメージを与える原因になりかねないので、今回紹介した危険なニオイを愛犬が過ごす部屋では控えるように意識してください。

(獣医師監修：寺脇寛子)