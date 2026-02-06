松江城下で味わった至福の絶品グルメ2選　小泉八雲も好きだったビールに合う！

新年は「国宝五城と城下町グルメ」をお届けしています。最終回は、いまNHK連続テレビ小説（朝ドラ）『ばけばけ』で盛り上がる、島根県松江市のご当地グルメと松江城を取り上げます。

松江城（県庁周辺）

ビール大国アイルランドにも住んだラフカディオ・ハーン

朝ドラは『あまちゃん』（2013年放送）以来ご無沙汰でしたが、「ばけばけ」はビールを飲むシーンがあると聞き、注目していました。何せ、ドラマのモデルになったギリシャ生まれのラフカディオ・ハーン（小泉八雲、1850〜1904年）はアイルランドに住んだことがあります。同地はスタウト（黒ビールの一種）の「ギネスビール」を生んだ国で、2024年のビールの一人当たり消費量は99.0Lと世界第4位（世界第1位のチェコは148.8Lで、1993年から32連続でトップ）。日本人（同33.7L）の約3倍の量を飲む、超がつくビール大国です（キリンホールディングス調べ）。

日本滞在中、毎晩のようにビールを飲んだと伝えられる小泉八雲。ドラマでは明治時代のビール事情がコミカルに描かれ、心温まるシーンがとても印象的でした。

国宝五城がある街では唯一の県庁所在地

それでは、松江城グルメから始めたいと思いますが、2026年1月上旬に同地で震度5強の地震がありました。被災された皆さまへ心からお見舞い申し上げます。国宝五城のひとつである松江城は、もともと早めに取り上げるつもりでしたが、今回の地震を受け、最終回としました。紹介するお店の中には臨時休業しているところもあるようです。お出かけの際は事前にご確認ください。

さて松江市は、しじみで有名な宍道湖や大橋川、堀川といった河川が彩りを添え、凛とした武家屋敷も残る落ち着いた佇まいの城下町です。

武家屋敷界隈（遊覧船で堀川めぐり）

一方、国宝五城がある街として唯一の県庁所在地ですので、さすがに規模が大きい。城の周辺には県庁や裁判所、巨大な病院や日本銀行まで、新旧の建物がひしめき合っています。もちろん歓楽街も他の町よりも格段に大きく、飲食店巡りが趣味の筆者にとってはとても魅力的な城下町です。

カツライス発祥の『西洋軒』 豚の甘みとデミグラスソースの味わい

松江市のご当地グルメ、最初に「カツライス」をご紹介します。ライスの上にカツが乗っかり、洋風ソースが掛かった料理で、ワンプレートで提供されるのが特長です。松江市内にある多くのレストラン、食堂、喫茶店などで提供されますが、その発祥のお店が1932（昭和7）年創業の『西洋軒』です。早速、元祖「カツライス」を食べに、歓楽街の一つである「東本町（ひがしほんまち）」界隈に伺いました。松江大橋の北側、堀川沿いに店を構えます。

西洋軒前の堀川と遊覧船

西洋軒

まずサラダが出てきました。元祖「カツライス」はワンプレートではないようです（笑）。このサラダがめちゃくちゃ美味しい。ドレッシングはフレンチ風ですが、さっぱり目ながらもコクがあり野菜を引き立てます。お店の方曰く、ドレッシングを売って欲しい、というリクエストが最近多いようで嬉しい悩みとか。

西洋軒（セットのサラダ）

元祖カツライスが到着しました。デミグラスソースが結構かかっています。比較的あっさりしたソースの味わいが豚の甘みとめちゃくちゃ合います。さすがオリジナルの美味しさ。少し柔らかめのライスが両者を引き立て、お世辞なしに旨い。大満足の初「カツライス」体験でした。

西洋軒（カツライス）

隠岐料理が名物の『鶴丸』

続いての松江グルメは『西洋軒』からもほど近い、郷土料理のお店『鶴丸』です。当初のお目当てはこの界隈にある『川京』というお店だったのですが、夕方電話したところ予約で満席とのこと。ただ、女将さんが優しい方で、何店かお薦めのお店を教えてくれました。

その中に『鶴丸』があり、隠岐（おき）料理が名物とのこと。隠岐は、島根半島北方の日本海に浮かぶ島々で、間違いなく魚が美味しそうです。後鳥羽上皇や後醍醐天皇が流刑された地としても知られており、歴史好きにはたまりません。

鶴丸

店内は古民家風の落ち着いた装いです。奥には座敷があり、その一角に案内されました。生ビールは泡がきめ細かく鮮度も満点。またお通しが秀逸で、自家製魚そぼろ、自家製チーズ燻製、牛蒡（ごぼう）はどれも手が込んでおりこれも満点。出だしから強烈なパンチをくらった気分です。

鶴丸（お通し）

続いていただいたのは隠岐名物の「えり焼き鍋」。もともと漁師のまかない料理だったようで、当店はサバと豆腐と玉ねぎを甘辛く煮た鍋でした。これがビールにぴったり。ついつい、海藻焼酎「いそっ子（隠岐酒造）」もぐびぐび。（ちなみにこの焼酎のメニューには「とって隠岐の味わい」と紹介されていました（笑））

鶴丸（えり焼き鍋）

最後にいただいたのは、「のりおにぎり」と「大和しじみすまし汁」です。隠岐名物の海苔と宍道湖の代名詞である「大和（やまと）しじみ」。島根県の名物を凝縮した料理で、申し分のない味わいでした。

鶴丸（のりおにぎりと大和しじみすまし汁）

美味しいものを作る人は美味しいものを知る。川京の女将さん、有難うございました。次回は早めに予約して伺います！

国宝→重要文化財→再び、国宝になった松江城

それではお城散策にうつります。「千鳥城（ちどりじょう）」とも呼ばれる松江城。一言で表現すると、日本海側に暮らす人々の思いを映すようなお城です。派手さはありませんが「質実剛健」、品のある佇まいに惚れ惚れします。「千鳥城」の由来は、天守の屋根にある装飾が、千鳥が羽を広げたように見えることや、宍道湖に多くの千鳥が生息していたことに由来するそうです。

松江城

松江城のハイライトは国宝指定にまつわるドラマテッィクなエピソードにつきます。松江城天守は1935（昭和10）年、姫路城に続き国宝に指定されました。ところが、1950（昭和25）年に国宝基準が変更になり、重要文化財となってしまいました。理由は建築された時代が特定できないこと。国宝復帰には新資料が必要とされ、それから松江市や関係者の懸命な調査が始まります。

2012年（平成24年）、お城の隣にある松江神社で「慶長十六」と書かれた祈祷札が見つかります。天守落成の際に祈祷が行われた可能性を示すものですが、松江城のものと証明するにはどうするか。関係者は、祈祷札の釘穴（はりあな）に一致する釘穴がある柱を探すという、気の遠くなる作業に挑みます。そしてついに、地階の柱の小さな穴と祈祷札についた釘穴がぴったり一致したのです。

天守完成が慶長16（1611）年以前であることが確定し、これらにより2015（平成27）年7月8日、65年ぶりに国宝に復活しました。まさに執念の調査。天守閣から望む同地のシンボル、宍道湖のご加護もあったのかも知れません。

松江城（最上階から望む宍道湖）

小泉八雲が好きだったビールの銘柄

さて、松江に来たら是非足を運んで欲しいのが、やはり小泉八雲ゆかりの地です。

小泉八雲記念館

小泉八雲記念館も隣にある旧居も良いですが、ビール好きの方にお薦めするのは「橘泉堂 山口卯兵衛商店（山口薬局）」です。

山口薬局

冒頭に記したように、小泉八雲はビール愛好家で、彼が松江に滞在していた1890（明治23）年ごろ、ビールを購入したのが同店だったそうです。朝ドラでも「山橋薬舗」として紹介されていました。山口薬局には当時のビールびんやラベルの展示コーナーがあります。立派な「ビール歴史記念館」の趣で、優しい女将さんが八雲ゆかりの資料などを説明してくださいます。当時もちゃんと氷でビールを冷やしていたそうで、八雲は「アサヒ印ビール（今のアサヒビールとは別のブランド）」がお好みだったとか。

夕日が沈む宍道湖

そんな話をうかがい、ホテルに戻る頃、宍道湖に夕日が沈んでいきました。小泉八雲もこの光景が大好きだったとか。その晩はひとり八雲とエアー乾杯をし、大好きなギネスビールをいただきました。

「八雲」の名前は出雲の国（現在の島根県東部）にかかる枕詞が由来と言われています。島根県には何度か訪れていますが、松江城の気品ある姿や凛とした城下町、美味しいグルメに触れるたび、その魅力が増していきます。遥かなる出雲。またいつかご紹介したいと思います。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

