NTTドコモは、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕を記念し、Jリーグや所属クラブを応援するサポーター向けのキャンペーンを開始した。期間は6月30日までで、チケット購入やスタジアムでの支払いを「d払い」で行うと、抽選で合計1万500名にdポイントが進呈される。

「Jチケを買うなら推しJがお得！d払いキャンペーン」は、Jリーグ公式チケット販売サイトでの購入が対象。アプリ上の券面をJリーグや各クラブのデザインにきせかえ設定し、期間中に同サイト内で500円以上の決済を「d払い」で完了したユーザーの中から、抽選で1万名に1000ポイント（期間・用途限定）が進呈される。期間は2月6日～4月30日の第1弾と、5月1日～6月30日の第2弾に分かれている。

「街もスタジアムも推しJがお得！d払いキャンペーン」では、対象クラブのホームスタジアムや「d払い×クラブ応援店」での利用が対象となる。こちらも、券面を対象デザインにきせかえ設定し、500円以上の決済を行うことで抽選の対象となる。毎月100名、期間中合計で500名に5000ポイント（期間・用途限定）が当たる。なお、当選回数は最大2回まで。

また、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕に合わせ、特定のクラブではなくJリーグ全体の支援につながる「Jリーグ応援券面」も提供が始まった。この券面を設定してポイントをためることで、応援金がリーグ全体の支援に充てられる。

明治安田Jリーグ百年構想リーグデザイン

Jリーグキングデザイン

ドコモが2025年5月から実施している「推しJ」は、ユーザーがためたdポイントの5％相当額を、ドコモが対象クラブに応援金として届ける取り組み。2026年1月末時点で応援金の総額は3500万円を超え、現在は46クラブが参画している。