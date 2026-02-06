3つの正方形が合体した「L字型」の図形の中に、四角形（正方形・長方形）がいくつ隠れているかを当てるクイズです。単純に見えますが、複数のマスが組み合わさってできる形を見落としていませんか？

複数の正方形が組み合わさった図形から、隠れた形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

一見すると3つの正方形があるだけに見えますが、視点を変えて「合体した形」を探すのがポイントです。

問題：四角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている四角形（正方形と長方形）の総数を数えてみましょう。

ヒント：1マスの正方形だけでなく、2マスが合体してできる「縦長の長方形」や「横長の長方形」も隠れていますよ！

答えを見る






正解：5個

正解は「5個」でした。

▼解説
図形をサイズごとに整理して数えると、次のようになります。

・小さな正方形（1マス分）：3個
・縦に2マス繋がった長方形：1個（左側の縦ライン）
・横に2マス繋がった長方形：1個（下側の横ライン）

これらをすべて合計すると、3 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 5個になります。

個々のパーツだけでなく、それらが組み合わさってできる新しい形に注目することは、脳の柔軟性を高めるトレーニングになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)