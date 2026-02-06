【図形クイズ】四角形は全部で何個ある？「L字型」に隠れた形を見つけよう
複数の正方形が組み合わさった図形から、隠れた形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
一見すると3つの正方形があるだけに見えますが、視点を変えて「合体した形」を探すのがポイントです。
ヒント：1マスの正方形だけでなく、2マスが合体してできる「縦長の長方形」や「横長の長方形」も隠れていますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
図形をサイズごとに整理して数えると、次のようになります。
・小さな正方形（1マス分）：3個
・縦に2マス繋がった長方形：1個（左側の縦ライン）
・横に2マス繋がった長方形：1個（下側の横ライン）
これらをすべて合計すると、3 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 5個になります。
個々のパーツだけでなく、それらが組み合わさってできる新しい形に注目することは、脳の柔軟性を高めるトレーニングになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
