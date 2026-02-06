「これは爆美女の予感」人気お笑い芸人、娘の写真公開で「三姉妹がめっちゃ大人」「どんどん美女に」反響
お笑いタレントのエハラマサヒロさんは2月4日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を公開しました。
【写真】子どもたちの集合ショット
2〜5枚目では次女のポートレートを掲載しており、「ふうちゃん大人になっとるやないか!! これは爆美女の予感やで」とコメント。菜の花畑をバックにした自然体の表情が印象的で、成長する娘を見守る優しさが伝わるショットとなっています。
コメントでは、「ほんと、ふうちゃん大人っぽくなりましたね」「子供の成長は、早いですね」「三姉妹がめっちゃ大人」「皆成長してる」「ママに似てる」「どんどん美女になっていってて推し度が最上級にきてます」と、絶賛の声が上がりました。
(文:中村 凪)
「子供の成長は、早いですね」エハラさんは「マザー牧場で花畑あったのでポートレート撮ってみました」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は、5人の子どもたちの集合ショットです。ピースをしたり花を持ったり、かわいいポーズと笑顔を見せています。
“背の順”の家族ショットも自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているエハラさん。3日の投稿では「いつの間にやら三姉妹が大人になりすぎて、背の順に並んだらママが3番目になりましたわ」とつづり、家族の“背の順”ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
