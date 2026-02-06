「裏アカバレてます」サッカー選手、“実はTikToker”記載に「どゆこと？」困惑「本人から校正入って笑った」
「裏アカバレてます」サッカー選手、“実はTikToker”記載に「どゆこと？」困惑「本人から校正入って笑った」
2025年にJ2昇格を決めたヴァンラーレ八戸所属の音泉翔眞選手は2月4日、自身のXを更新。間違った紹介文に困惑している様子です。
【投稿】音泉翔眞、「どゆこと？」困惑の理由とは？
「これから始めるって事ですね！」音泉選手は「あの〜TikTokやってないんですど…どゆこと？」とつづり、『Jリーグ選手名鑑』に掲載されている自身のプロフィールページの写真を1枚載せています。「#実はTikToker」との記載がありますが、音泉選手は全く身に覚えがないようです。
ファンからは、「これから始めるって事ですね！」「怖い」「未来新聞かな」「誰だよ音泉をTikToker認定したやつwww」「本人から校正入って笑った」「裏アカバレてます」「ご本人さん、このようにおっしゃっていますが」など、さまざまな声が上がりました。
『Jリーグ選手名鑑』とは？同誌は年に一度発売されるスポーツ誌です。サッカー選手としての強みや特徴、プライベートな面などが掲載されています。(文:中村 凪)
外部サイト