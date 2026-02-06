NNNと読売新聞社は共同で衆議院選挙終盤の情勢調査を行いました。鹿児島1区は自民党の候補が一歩リードし、2区と4区は戦いを優位に進めています。3区は中道改革連合と自民党の候補が、激しく競り合っています。



鹿児島1区です。自民党の宮路さんが一歩リードし、中道の川内さんが激しく追っています。宮路さんは自民支持層の8割を固め国民民主支持層にも食い込んでいます。川内さんは中道支持層の9割強を固め、共産支持層の4割強からも支持を得ています。





鹿児島2区です。自民党の三反園さんが、優位に立っています。自民支持層の8割強を固め、中道支持層にも食い込んでいます。参政党の高橋さんは、参政支持層の8割半ばを固め、共産党の松崎さんは、支持の広がりが課題です。鹿児島3区です。中道改革連合の野間さんと自民党の小里さんが横一線の戦いを繰り広げています。野間さんは中道支持層の9割強を固め無党派層の4割強にも支持を広げています。小里さんは自民支持層の8割弱を固め、維新支持層の3割強から支持を得ています。鹿児島4区です。自民党の森山さんが、戦いを優位に進めています。自民支持層の8割を固め維新支持層の6割弱にも浸透しています。参政党の桐原さんは、参政支持層の8割半ばをまとめ、国民民主党の中村さんは、国民民主支持層の6割に浸透、社民党の伊藤さんは伸び悩んでいます。各選挙区とも、有権者の2割程度が候補をあげておらず今後情勢が変わる可能性があります。