「問答無用で金メダル2つ！」ISUの投稿が呼び起こした“悪夢”　キム・ヨナは「大きなミスのない演技を披露したが…」韓国メディア

ISUのキム・ヨナについての投稿が思わぬ悪夢を呼び起こした

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われる。それを前にISU（国際スケート連盟）のインスタグラムが4日に「氷上にスポットライトが当たるまであと2日」と題し、フィギュアスケート金メダリストのキム・ヨナの写真を2枚投稿した。

インスタには「2度のオリンピック。 2つのメダル。 永遠に色あせない、ひとつの伝説」と綴られ、「キム・ヨナはオリンピック2大会連続でメダルを獲得し、フィギュアスケート界に一時代を築く鮮烈な足跡を残した」と紹介している。



この投稿を受け、韓国メディア『OSEN』は「ソチの記憶は、今なお議論の的となっている。当時、キム・ヨナは大きなミスのない演技を披露したが、ロシアのアデリナ・ソトニコワに金メダルを譲り、銀メダルに留まった」と紹介している。

キム・ヨナは2010年のバンクーバー五輪で金メダルに輝き、14年のソチ五輪でも金メダルの期待が大きかった。しかし、フリーでロシアのアデリナ・ソトニコワに逆転されて銀メダルに終わり、表彰台の一番上に立つことはできなかった。韓国ファンにとっては悪夢のような出来事だった。

同メディアは「ソトニコワには両足着氷など明確なミスがあったにもかかわらず、大きな減点が行われなかった点は、今でも『判定をめぐる議論』の代表的な事例として残っている」と、当時の結果をもとに見解を示している。