アンガールズの田中卓志がＢＳテレ東「野鳥を見る田中」に単独出演することが６日、分かった。同局が２月１３、２０日の２週連続で放送すると発表した。

今、野鳥観察にはまっている田中の念願が成就した。「野鳥の番組をやりたいんです」とＢＳテレ東に直訴したという。ただ野鳥を見るだけだが、スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する癒やし系バラエティー番組。一眼レフカメラでカワセミやエナガを狙う。撮影終了後に「もう、めちゃくちゃ楽しかったです。僕の夢の一つだったので。こういう番組をやりたいっていうのが。しかも、ちょっと課題が難しい。『野鳥に出会って、その写真を撮れるか？』っていうね。その課題が僕を燃えさせましたね」と話した。

貴重な映像も撮れたといい「『田中が鳥の番組をやるんだったら、じゃあ出てやるか』みたいな鳥も。『ご祝儀代わりだぞ』みたいな、そういう鳥たちもたくさん出てきてくれた」と満足げに振り返った。

番組プロデューサーは「騒々しい街中からほんの少し離れた、郊外にある駅のそばで、豊かな自然が広がる公園で、信じられないくらいたくさんの鳥たちに出会いました。とにかく本当に鳥や自然が大好き！。撮影を心底楽しんでいた田中さんが印象的でした」と話した。