金子きょんちぃ、持ち帰りされた男性の正体明かしスタジオ驚き 「入った瞬間にものすごく既視感があった」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、5日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（深0：00）に出演。過去に持ち帰りされた男の正体を明かし、スタジオが驚きに包まれた。
【写真】劇的！“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
番組では、「エロ怖いSP」と題し、出演者が“エロい体験中”に体験したエピソードを語った。きょんちぃは飲み会で出会った男の人と意気投合したエピソードを取り上げた。
きょんちぃは「顔も結構タイプ」で、男性の自宅に。だが、「入った瞬間にものすごく既視感があった」という。
服や家具も見たことがあったそうで「ずっと違和感があった」ときょんちぃ。その後、「色々しゃべっていたら、その男の人が元カレの弟だった」という事実を知ったと明かした。
「お兄ちゃんから物とかいっぱいもらってたから私は覚えていた」と説明。「私がお兄ちゃんの元カノって知っていて近づいてきた。さすがに怖すぎた」と話した。
このエピソードにスタジオは驚き。共演した河本準一がその後どう別れたのかを聞くと、きょんちぃは「チューだけした」と話し、笑いを誘っていた。
【写真】劇的！“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
番組では、「エロ怖いSP」と題し、出演者が“エロい体験中”に体験したエピソードを語った。きょんちぃは飲み会で出会った男の人と意気投合したエピソードを取り上げた。
服や家具も見たことがあったそうで「ずっと違和感があった」ときょんちぃ。その後、「色々しゃべっていたら、その男の人が元カレの弟だった」という事実を知ったと明かした。
「お兄ちゃんから物とかいっぱいもらってたから私は覚えていた」と説明。「私がお兄ちゃんの元カノって知っていて近づいてきた。さすがに怖すぎた」と話した。
このエピソードにスタジオは驚き。共演した河本準一がその後どう別れたのかを聞くと、きょんちぃは「チューだけした」と話し、笑いを誘っていた。