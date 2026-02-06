元乃木坂４６で女優、歌手の生田絵梨花が、５月６日に開催される「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ！〜母に感謝のコンサート ２０２６ ｉｎ ＴＯＫＹＯ〜」（東京・サントリーホール）に出演することが６日、分かった。

「母に感謝のコンサート」は「家族の中心であり、誰もが愛おしく尊く想う存在の母親に、日常では伝えられない感謝を伝えたい」という思いから２００７年に大阪でスタート。東京での開催は５回目となる。

女優・故樹木希林さんの愛娘でエッセイストで内田也哉子がストーリーテラーを務め、歌手の森山良子を母に持つシンガー・ソングライター森山直太朗がホストを務める。

生田は４月に初ソロアルバム「Ｉ．Ｋ．Ｔ」を発売するなど歌手活動を充実させている。同公演には初出演で「森山さんと以前、音楽番組で共演させていただいた際、一緒に練習する時間を作ってくださったり、音楽に対する姿勢にたくさん学ばせていただいた。母への想いや、日頃お世話になっている方々への感謝の気持ちを込めて、大切に歌わせていただきたい」と誓った。

ほかに歌手の山崎育三郎やギタリストの村治佳織、桑原あいも出演する。