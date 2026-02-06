世界各国の基本情報をまとめた米中央情報局（CIA）の「ワールド・ファクトブック」が4日、予告なしにインターネットから消滅した/Alex Wong/Getty Images

（CNN）世界各国の基本情報をまとめた米中央情報局（CIA）の「ワールド・ファクトブック」が4日、予告なしにインターネットから消滅した。

同日午後、米オクラホマシティーの小学校で6年生に地理を教えていたテイラー・ヘイル教諭は、いつも参照していたウェブサイトがつながらなくなったと児童から知らされた。

教諭はホンジュラスとエルサルバドル、ニカラグアの国内総生産（GDP）を比較するよう指示していた。そこで子どもたちがワールド・ファクトブックのサイトを閲覧しようとしたところ、表示されたのは見慣れた索引ページではなく、同サイトがなくなったことを告げる青いページだった。

ワールド・ファクトブックは長年にわたり、世界各国の経済や人口などの基本情報をまとめた信頼できる資料として活用されてきた。しかし突然インターネットから消滅したことで、教師や生徒、研究者などが当然のように参照していた情報源がなくなった。

「CIAファクトブックは完璧ではなかったが、他の情報源よりずっと良かったし、無料だった」「いつもあったそれが、なくなってしまった」とヘイル教諭は嘆く。

ヘイル教諭と同じように、教員はこれまで学校の宿題にファクトブックを活用するよう子どもたちに指示し、海外旅行に出かける人はここで治安情勢や予防接種の必要性をチェックしていた。記者が記事に添えるデータもここから引用していた。

図書館でも「この分野で唯一最高の情報源」として活用されてきた。CIAは毎年統計を更新しており、毎年これほど正確なデータが入手できる場はほかになかった。

当初は「ナショナル・ベーシック・インテリジェンス・ファクトブック」と呼ばれ、1962年に政府や軍のために機密扱いで刊行された。71年には非機密版が刊行され、75年には一般向けの印刷媒体が発行された。「ワールド・ファクトブック」の名称になったのは81年。97年にはデジタル化された。

CIAは事前の通告も、理由の説明もないままファクトブックの廃止を発表し、取材にも応じていない。ただ、「ワールド・ファクトブックにスポットを当て、別れを告げる」というタイトルの追悼文をウェブページに掲載した。

「ワールド・ファクトブックがなくなっても、世界中に届く精神とレガシーにおいて、皆さんが世界に関心を持ち続け、探求の方法を見つけてくれることを願う…現実であれ、バーチャルであれ」（CIA）

かつて信頼できる情報源として活用されていた米政府機関の情報は、ドナルド・トランプ大統領が返り咲いて以来、次々に失われている。トランプ大統領は米政府の保健関連サイトについて閉鎖や内容の書き換えを指示。スミソニアン協会に対しては表示すべき内容とすべきでない内容に関する自身の見解を押し付けた。国立公園局には、奴隷制に関連する展示物の撤去などを命じている。

全てはつながっているとヘイル教諭は見る。

「国際開発局（USAID）を狙うのも、スミソニアンを狙うのも、黒人兵士の名をインターネットから削除するのも同じことだと思う」「何もかも共和党によるいまいましい検閲だ。私たちを非常に無知な国にしたいらしい。私はそんなことのために教員をしているのではない」