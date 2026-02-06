俳優・高橋英樹が40歳の頃の映像が公開され、その精悍な顔つきに黒柳徹子は思わず「すごいハンサム！」と絶賛した。

【映像】ハンサム過ぎる40歳の高橋英樹

高橋は、後輩の船越英一郎とともに2月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。出会った頃からの思い出話やそれぞれの近況について語った。

番組では、1984年に同番組に出演した高橋の映像を紹介。

高橋は、結婚して8年目に待望の娘・真麻が生まれ「世の中が変わりました」と神妙な面持ちで話す。そして、まもなく3歳になるという真麻の話題になると嬉しそうに「（仕事に出かけようとすると）パパ行かないでって言うんですよね。今まで言われたことありませんからね。そんなことは」と目を細める。「さびしいわ、ひとりにしないでって言うんですよね」と首元を掻きながら照れたように話し「弱いですよ。後ろ髪引かれる思いです」と惚気ける様子に黒柳も大爆笑していた。

スタジオでは、当時40歳の高橋の凛々しく精悍な顔つきに、黒柳は思わず「すごい！ハンサム！」と大絶賛。そして、今と変わらず終始楽しげに愛娘の惚気話をする高橋の姿に船越も大笑い。「この頃からメロメロですね」と指摘すると、高橋は「メロメロです」「かわいかった。今でも可愛いです」と相好を崩した。

（『徹子の部屋』より）