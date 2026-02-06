「ズートピア」公開10周年記念！ “ズートピアのドーナツパーティー”をテーマにした新コレクションが2月13日よりディズニーストアにて順次発売
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「ズートピア」公開10周年を記念した新コレクション「10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia」をディズニーストア店舗にて2月13日より順次発売する。
ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月10日より発売する。ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月9日12時～2月10日7時の先行販売を実施する。
本商品は“ズートピアのドーナツパーティー”をテーマにしたグッズが展開される。ジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちが、パーティーグッズを身につけて、ドーナツやドリンクを持って楽しむにぎやかな描き起こしアートがモチーフとなっている。
ぬいぐるみはジュディとニックに加え、ドーナツが大好物のクロウハウザーがラインナップ。ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターをモチーフにしたドーナツ5種セットが登場する。
さらに、タンブラーやポーチなどの雑貨から、トートバッグやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開。長袖Tシャツは、ペアで並ぶとジュディとニックが乾杯しているように見える背面アートがポイントとなっている。
また、「ズートピア」のキャラクターやモチーフを取り入れたファッションアイテム「ZOOTOPIA FASHION」も展開を予定している。
10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia
長袖Tシャツ（背面デザイン） 価格:5,900円
トートバッグ 価格:5,500円
マルチポシェット 価格:4,500円
シークレットストラップ 価格:各900円
サブレ 缶入り 価格:1,800円
ZOOTOPIA FASHION
＜販売店舗＞
ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア
［画像掲載商品］
ショルダーバッグ 5,900円/ ハット＜ニック＞ 4,000円/ ブルゾン 14,500円/ ポシェット 3,900円/ 長袖シャツ・ベストセット 12,300円/ ハット＜ジュディ＞ 4,900円/ ポーチ 3,900円
(C) Disney