「第46回 青龍映画賞」

第98回アカデミー賞・国際長編映画賞へのノミネートは叶わなかったものの、韓国代表作品として名だたる賞レースで世界的注目を浴びてきた「しあわせな選択(英題：NO OTHER CHOICE)」(3月6日(金)より日本公開)。

韓国の巨匠パク・チャヌク監督と「イカゲーム」のフロントマン役も記憶に新しいイ・ビョンホンとの、「JSA」以来25年ぶりとなる再タッグ作となるだけに、本国・韓国での評価はまた格別。韓国映画界最大級となる祭典・青龍映画賞でも最多6冠の栄誉に輝いた。

■最多6冠に輝いたパク・チャヌク監督＆イ・ビョンホン主演の「しあわせな選択」に称賛の声が続々！

幸せオーラが輝くソン・イェジン、最愛の夫ヒョンビンとの壇上での2ショットも！「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

46回目を数える同授賞式(2月7日(土)にKBS Worldにて日本初放送)は、昨年11月19日にソウル市汝矣島(ヨイド)KBSホールで開催された。

作品賞・監督賞を含め主要部門を独占した「しあわせな選択」フィーバーの中でも、最も華やかなスポットライトを集めていたのは、主人公・マンス(イ・ビョンホン)の妻を演じ、主演女優賞を受賞したソン・イェジン。その理由は、夫であるヒョンビンが映画「ハルビン」で主演男優賞を受賞し、"夫婦同時受賞"という名場面が生まれたからに他ならない。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

同一回における主演賞の夫婦同時受賞は史上初の快挙。先にレッドカーペットに姿を見せたヒョンビンは、インタビュアーから「どちらかだけが受賞するとしたら...？」の質問に、「僕が獲ります」とにこやかに対応。続けて登場したイェジンは「ヒョンビンさんに"どちらかだけ受賞するなら？"と質問したんですが...」と振られると、即座に「"僕だ"と言ったと思いますよ」と当ててみせ、夫婦の絆の一端を覗かせた。

■ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻に拍手喝采！受賞の瞬間のハグや、互いへの愛と感謝が溢れるスピーチも...

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

主演賞受賞の瞬間も、2人は相思相愛ぶりを発揮した。先に発表されたヒョンビンをイェジンがハグで送り出すと、イェジンの受賞発表時にはヒョンビンがお返しにハグ。受賞スピーチでは、ヒョンビンが「妻のイェジンさんと息子に感謝を伝えたい」と言い添え、客席のイェジンが手でハートを作って祝福。イェジンも「愛する夫キム・テピョンさんと...ふふ、我が息子と喜びを分かち合いたいと思います」と、ヒョンビンを本名で呼び、感謝の言葉を送った。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

主演賞に先立って発表された人気スター賞では、パク・ジニョン、ユナ(少女時代)と並び、イェジンとヒョンビンが同時受賞し、揃って2冠を達成。ステージ上で寄り添う2人の笑顔に、「色んな授賞式を見てきましたが、こうしてご夫婦が2ショットで受賞というのは初めて見ました」と司会のイ・ジェフンも祝福。さらに(主演賞の同時受賞時にも)「絶対破られない記録になると思います。本当に素敵です」と、称賛のコメントを寄せていた。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

韓国を代表するアーティストたちによる恒例の祝賀公演では、BOYNEXTDOORやイ・チャンヒョクらがホットなステージを披露。中でも、MAMAMOOのHWASA(ファサ)は、発表したばかりの「Good Goodbye」をコケティッシュな魅力全開でパフォーマンス。曲の後半ではステージを降りて、MVに恋人役で出演したパク・ジョンミンの目の前へ。MVにも登場した真っ赤なサンダルを手渡れると、それを笑顔で捨て、"bye bye"と手を振る振り付けも...。何とも粋な即興パフォーマンスに、会場からも割れんばかりの拍手が贈られていた。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

■2PM・ジュノやキム・ゴウン、チョン・ヘイン...豪華なプレゼンターや、ハン・ジミン＆イ・ジェフンの心憎いMCも！

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

また"韓国のアカデミー賞"と呼ばれる映画賞だけあって、プレゼンターの豪華な顔ぶれも毎年注目の的に。主演女優賞には、2PMのジュノが前年「破墓／パミョ」で同賞を受賞したキム・ゴウンと腕を組んで登場。助演賞のプレゼンターには前年に「ベテラン2」で受賞したチョン・ヘインが登場し、ステージに花を添えた。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

30年に渡ってMCを務めたキム・ヘスの勇退に伴い、新たな"青龍映画賞の顔"になったハン・ジミンとイ・ジェフンのコンビも、今回が2度目とあって終始滑らかな進行。受賞者たちへの愛と敬意ある温かいコメントも随所に光った。

「第46回 青龍映画賞」 (C)KBS

2025年の韓国映画界をリードしたトップスターたちによるチャーミングなスピーチ、豪華なプレゼンター、華やかな祝賀公演...と、見どころ尽きない「第46回 青龍映画祭」。その貴重な授賞式の模様をじっくり堪能してみては？

文＝酒寄美智子

放送情報

第46回 青龍映画賞

放送日時：2026年2月7日(土)12:10〜、2月11日(水)16:20〜、3月20日(金)23:10〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ