元NGT48荻野由佳「幸薄そうな感じに」新しい免許証写真に反響「メイク薄くても綺麗で凄い」「素材が完璧」
【モデルプレス＝2026/02/06】元NGT48の荻野由佳が2月5日、自身のInstagramを更新。更新した免許証の顔写真を公開した。
【写真】産後の26歳元48アイドル「リップを塗れず幸薄そう」免許証写真でのありのままの姿
荻野は「免許更新（ペーパードライバー）へ、行きました」とつづり、シンプルなメイクと服装で撮影された免許証の顔写真を披露。「カバンを母に預けてしまいリップを塗れず幸薄そうな感じになったwww」と写真撮影時のちょっとしたトラブルを報告している。
また、ベビーカーを押しているショットやたい焼きを持ったショットなど、日常の一コマも併せて公開している。
この投稿には「オーラある免許証」「メイク薄くても綺麗で凄い」「素材が完璧」「表情にドキッとしちゃう」「見つめられてる感じがする」などといった声が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
