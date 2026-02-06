りんごちゃん「セーラームーン」再現ビジュが話題「クオリティ高い」「愛が凄い」
【モデルプレス＝2026/02/06】ものまねタレントのりんごちゃんが2月5日、自身のInstagramを更新。人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のキャラクター・月野うさぎのヘアスタイル姿を公開した。
【写真】37歳ものまねタレント「クオリティ高い」月野うさぎに扮した姿
りんごちゃんは「美少女戦士セーラームーン」のTシャツ姿で、金髪ツインテールヘアにしている様子を投稿。作品内に登場するステッキを持ち、目を閉じて月野うさぎのキャラを再現したショットを披露している。
また「コンプはやべぇだろ」と続け、ヘアゴムや缶バッヂ、チョコレートなどの「美少女戦士セーラームーン」のコラボグッズを大量に並べたショットも投稿している。
この投稿にファンからは「クオリティ高い」「愛が凄い」「再現もグッズも愛感じる」「お店かと思った」「表情の雰囲気出てる」「可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
