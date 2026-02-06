国際政治学者の三浦瑠麗氏が2026年2月6日にXで、米トランプ大統領がSNS上で高市早苗首相を全面支持すると表明したことについて、「『自分のお蔭でやはり勝った』と言いたくて言ってるんだと思う」などとその意図を推測した。

「メディアがいうとかえって喜んでしまう」

トランプ大統領は6日未明（日本時間）、SNS「トゥルース・ソーシャル」上で、トランプ大統領と高市首相が並んだ、25年10月に訪日した際の写真を投稿。8日に投開票される日本の衆院選について、「日本の将来にとって極めて重要」だと言及した。

続けて、高市首相を「力強く、賢明で、そして真に国を愛する指導者」だと称賛。安全保障に加え貿易交渉でも協力してきたとしたうえで、「アメリカ合衆国大統領として、高市首相と彼女の高く評価されている連立政権を完全かつ全面的に支持することを光栄に思う」とした。「高市首相は日本国民を決して失望させません！」とも呼びかけていた。

この支持表明は、日本の各紙でも報じられた。

三浦氏はXでこの話題に言及し、「トランプの性格を考えると、勝ちそうな候補でないと見捨てる」と分析。そのため、「自民党優勢と報じられて『自分のお蔭でやはり勝った』と言いたくて言ってるんだと思う」と、支持表明の意図を推察した。

続けて、「これは他国の選挙への介入だ！とかメディアがいうとかえって喜んでしまう」とした。