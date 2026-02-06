開業300年を迎える大丸心斎橋店（大阪市中央区）は、2026年のバレンタインで、世界の「ラグジュアリー・ショコラメゾン」を厳選した。長い歴史とハイレベルな“ものづくり”技術を持つ、4ブランド（うち2ブランドが初）の名門ショコラティエが集結。 営業時間は10時〜20時、2月14日（土）まで。

建築家・ヴォーリズが設計、華やかなアールデコの空間で知られる大丸心斎橋店。1933（昭和8）年に“大・大阪時代”のランドマークとして竣工。御堂筋側のエントランスを抜けると、おしゃれな空間で宝飾品・化粧品売場に囲まれたポップアップショップがある。

見た目も美しい、こだわりのチョコレートをジュエリー展示のようなディスプレイで演出する。

今回、初登場する『ジャン＝シャルル・ロシュー』は、独創的でアートのようなショコラが特徴のフランス・パリ発祥の高級チョコレートブランド。

オーナーショコラティエのジャン・シャルル・ロシュー氏は、彫刻家でもあり、繊細な模様のショコラを作り続けている。

ショコラトリー（専門店）やレストランを経て2004年に独立。セーヌ川左岸のパリ6区に店を構え、日本では2018年、東京・南青山に第一号店がオープンした。

◆ショコラアソート アムール 11個入 税込5616円

カカオの風味を感じられるガナッシュと濃厚なナッツのプラリネをベースに、日本で49種類を展開するボンボンショコラ。一度に様々なフレーバーを楽しむことができる。

ショコラアソートアムール 11個入 税込5616円

◆フルーツタブレット イチゴ 税込4860円

『ジャン＝シャルル・ロシュー』の看板商品。新鮮なフルーツをチョコレートでコーティングする、いわば“オートクチュール（高級仕立て品）”。今回は生イチゴを使用し、口の中でフレッシュな甘みと香りが広がり、チョコレートとのマリアージュが楽しめる。南青山店では土曜日限定で予約制。

〈大丸心斎橋店での期間中販売曜日〉火・木・土

※各日13時から各20個販売

※販売日の午前10時開店からカウンターで販売整理券を配布（お一人様2枚まで）

『ジャン＝シャルル・ロシュー（JEAN-CHARLES-ROCHOUX）』 フルーツタブレット イチゴ 税込4860円

またロシュー氏が手掛けた、今年の干支・午（うま）をかたどった「ホースビスケット」（税込7560円）は芸術的な一品。薄いビスケット生地の上にダークチョコレート（全体の70%）。たてがみが躍動感を生み出す。

ロシュー氏は「干支という概念は私たちフランス人にはないが、日本を意識してこの作品にたどり着いた。たてがみの立体感は、『前向きな気持ち』を表現した」と話す。

店頭にはロシュー氏が手掛けた「午のチョコレートオブジェ」（非売品）もある。

ホースビスケット

このほか、パリの『ラ・メゾン・デュ・ショコラ』（大丸心斎橋店では初）、『ル・ショコラ・アラン・デュカス』、スペインの老舗ブランド『カカオサンパカ』も出店する。