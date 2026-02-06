【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪の開幕（７日未明）に先だって、スノーボード男子ビッグエア男子予選が行われた。日本選手団の金メダル第１号を狙う“スピンマスター”荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が計１７８・５０点をマークし、４位の２２年北京五輪王者・蘇翊鳴（そ・よくめい）＝中国＝を抑えて、１位通過した。木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は計１７３・２５点で３位。日本勢は４人全員が決勝進出。１９７２年札幌五輪のジャンプ男子「日の丸飛行隊」以来の表彰台独占も現実味を帯びてきた。決勝は７日（日本時間８日未明）に行われる。

初の夢舞台で、荻原が予選からスタートダッシュを決めた。難易度の高い逆スタンスの横５回転半から入り、手堅く技そろえると、２本目を終えて首位に立った。前回五輪王者・蘇を抑えて堂々の１位突破。日本選手団の金メダル第１号へ、手応えたっぷりに終え、両拳を握った２０歳は「初めての五輪の予選でやりたいことを決められて良かった。緊張はせず、Ｗ杯と同じ気持ちで挑めた」。気温マイナス５度の中で、笑みがこぼれた。

高回転技で攻める“スピンマスター”として知られるが、この日は決勝を見据えて、冷静かつ堅実な戦略が光った。小ぶりなキッカー（ジャンプ台）だと感じる選手も多く、「（高回転技には）サイズが足りない」と判断。日本にいる父・崇之さんらと連絡を取って、武器の高回転技はあえて封印した。１時間前の公式練習からすべて、逆スタンスの背中から回す５回転半技で通した。１本目で確実に決めてガッツポーズ。「技選びも良かった。攻めすぎてけがをしても良くない」と振り返った。

大舞台でも動揺はなかった。これまでの国際舞台では、高難度の高回転技で攻め続けることに終始し、予選落ちも少なくなかった。ライバルと比べて安定感を欠いて、頭を悩ませることもあった。初の五輪を前に「ミスが多過ぎて、逆に緊張しなくなった。開き直った。好きなスノーボードをして、好きな技を決められたらいい」。決勝を思う存分に楽しむため、予選を確実に通過する大切さに気づいた。

日本は４人全員が８日未明の決勝に進出。荻原は同種目で日本勢初の金メダルに挑む。１９７２年札幌大会の笠谷幸生らジャンプ男子の「日の丸飛行隊」以来となる表彰台独占の夢も膨らんだ。この日の５回転半技を踏まえ、「（まだ高さが）余っていた。これはトゥエンティーワン（６回転技）は行ける」と確信。決勝で難度を上げた６回転や６回転半技を解禁すれば、「優勝が確実になる」と頂点を思い描いた。「“初”や“１番”が好き」とあらためて繰り返し、「日本人１号やビッグエアの１人目のメダルも全部取りたい」。日本の旗頭として、“スピンマスター”が攻めに転じる。（宮下 京香）

◇荻原 大翔（おぎわら・ひろと）

▽生まれとサイズ ２００５年７月１９日、茨城・牛久市。２０歳。

▽競技歴と学歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、７歳で公式戦に初出場。中学１年だった１７年にプロ資格を取得。２１年全日本選手権ＢＡで初制覇。２１〜２２年季からＷ杯を転戦し、２３年１０月にＢＡで初優勝。通算３勝。昨年３月の世界選手権に初出場し、ＢＡ１０位、ＳＳ２１位。千葉・日体大柏高卒。

▽高回転技 ９歳で横３回転の１０８０、１３歳で横４回転の１４４０をともに世界最年少で成功。２２年、横６回転する「バックサイド・コーク２１６０」、２５年１月、冬季Ｘゲームで横６回転半する「バックサイド２３４０メロン」にともに世界初成功。

▽家族構成 両親

▽スポーツ歴 水泳。

◆１９７２年札幌五輪の日の丸飛行隊 スキーのジャンプ７０メートル級（現在の男子個人ノーマルヒル）で笠谷幸生が冬季五輪で日本勢初の金メダル、金野昭次が銀、青地清二が銅を獲得し、表彰台を独占。「日の丸飛行隊」と名付けられ、その後もジャンプ日本代表の愛称として定着した。札幌大会はアジアで初めての冬季五輪として２月３〜１３日に開催され、日本勢は９０選手が参加。