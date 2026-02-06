こんなに壊れないんじゃ書くことがない！

大貴族号（筆者が所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）はまったく壊れない。左リアドアの故障（開かなくなりました）も自然治癒し、現在壊れてるのはハザードだけ。それも今年の車検で修理してもらえば解決だ。

『自動車ロマン≒故障』という信念に従って買ったクルマなのに、こんなに壊れないんじゃ書くことがない。この連載も終了するしかなかろう。無念。



そんなことを考えながら当サイト（AUTOCAR JAPAN）を見ていたら、遠藤イヅル氏の連載（遠藤イヅルのB11型日産サニーカリフォルニア再生&快適化計画）に目が導かれた。

「B11型サニーカリフォルニアか……」

こういう地味で人気のないクルマに萌える気持ち、わからないでもない。個人的にはまだ国産旧車は未経験だが、私もこれまで、数々の不人気車に乗ってきたので、広い意味では同類である。

言うまでもないが、大貴族号も不人気車だ。超絶不人気ゆえに、フェラーリ製エンジンを積んでるのに、たったの200万円だった。不人気パワー恐るべし。不人気車はロマンだ！ と言うこともできる。

遠藤氏も、ロマンを追い求めて、B11型サニーカリフォルニアという、超ドマイナー車に行き着いたのだろう。

サンタナぁぁぁぁぁ!?

最後に遠藤氏のプロフィールを読み、強い衝撃を受けた。

『……実用車や商用車を好み、希少性が高い車種を乗り継ぐ。現在の所有は1987年式日産VWサンタナ……』



1984年、筆者22歳の折。父から譲られた日産サンタナXi5。 清水草一

なにいいいいいいいいいいいーーーーっ!? サンタナぁぁぁぁぁ!?

グーグルで『遠藤イヅル サンタナ』と検索したところ、氏のサンタナは、『Xi5アウトバーンDOHC』であるという。

老いて点火が悪くなった私の心が、圧縮され爆発した。日産サンタナXi5アウトバーンDOHC。それこそ、私が初めて自分のカネで買ったクルマ！ それと同じ車種を、今まさに所有している人が、割と身近にいたなんて！ まだ面識ないけど！

私の身近にサンタナが生きている。そう思っただけで心の震えを感じる。それは、初恋の女性が割と近所に住んでいることが判明したみたいな感覚だ。

なにしろサンタナは、私のカーマニア人生の原点のようなもの。青春の1ページじゃすまされない、巨大な存在だ。

1984年、22歳の折。父が日産サンタナXi5を購入するも気に入らず、「へんちょこりんなクルマだ。お前が乗れ」と譲られたのである。

それは未体験ゾーン！

当時、トヨタ・ソアラやR30型日産スカイライン・ターボRSなど、国産スポーツクーペのことで頭が一杯だった私は、まったく何も期待せずにサンタナで高速道路を走り、驚愕した。

「なんだこの直進安定性は！」



筆者自ら買い替えた、当時登場したばかりのサンタナXi5アウトバーンDOHC（5速MT）。 清水草一

それは未知との遭遇。未体験ゾーンだった。

当時、『未体験ゾーン』と言えば、初代ソアラのキャッチコピーで、父はそのソアラも持っていたが、私にとってはソアラよりサンタナが未体験ゾーン！

いや、ソアラも未体験ゾーンでしたけど、サンタナの直進安定性は、ソアラの2.8リッターツインカム6（170馬力）を上回る未体験ゾーン！「これがアウトバーンの走りなのか！」と、激しいカルチャーショックを受けたのである。

乗れば乗るほど、私はサンタナに魅了された。この路面を掴んで離さない足まわり、そして直列5気筒エンジンの独特な回転フィール。いくら走ってもまるで疲れない！ どこまでも連れてってくれる！

唯一3速ATが残念だったので、約3年後、登場したばかりのXi5アウトバーンDOHC（5速MT）に、自ら買い替えたのである。ボディカラーは赤！ 別にフェラーリを意識したわけではなく（まだフェラーリは視界のはるかかなた）、自分のサンタナへの熱い愛を表現するためだった。

遠藤氏のサンタナはさすがに赤ではなくガンメタだが、我が最初のサンタナもガンメタだった。ガンメタのサンタナが生きているというだけで、心が沸き立ってくる。

これぞロマン！ 自動車ラストロマンだ！

私は担当ヒライ君に言った。

「遠藤さん、紹介してくれない？」

まるでお付き合いを打診するみたいやんけ！ カーッ！ 赤面。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は2月20日金曜日公開予定です）