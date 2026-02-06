マクドナルド、ハッピーセット初登場の「ひみつのアイプリ」 キラキラの「プリンセスカード」全3種
日本マクドナルドは13日より、ハッピーセット「ひみつのアイプリ」、「のりのりタイムズ!!」を、期間限定で販売する。
ハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、ハッピーセットのプログラムとして初登場となる。マクドナルドオリジナルのアイプリカードがおまけでついてくるもので、アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」は、アイプリカードをパネル上でスキャンし、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶゲームとなる。「どんな衣装？どんなデザイン？どんなダンスかな？」と、ライブステージの様子を思い描きながら遊ぶことで、想像を広げるゲームが楽しめる。画面に合わせてアイプリカードをスライドし、自分がライブで歌って踊っているかのように遊ぶ体験は、仮想の空間を認識しながら、手指の動作を調節する力を育むことができる。
キラキラの「アイプリカート」で、ひまり「プリンセスアイプリバズリウムピンク」、みつき「プリンセスアイプリバズリウムブルー」、リング「プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル」の全3種。カードの種類は選べない。
なお、おまけが1個もらえる企画も実施。おまけは「ひみつのアイプリ」ではない。
さらに「ほんのハッピーセット」では、ミニ図鑑『おひめさまのずかん』と、絵本『なんでもいきもの おあそびブック』の2種を展開する。
■ハッピーセット「ひみつのアイプリ」2月13日（金）〜
マクドナルドオリジナルのアイプリカード全3種。
アイプリカードは、アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」にカードをスキャンすると、リズムに
合わせてカードを動かして遊ぶリズムライブゲームが楽しめる。
・ひまり
（プリンセスアイプリバズリウムピンク）
・みつき
(プリンセスアイプリバズリウムブルー)
・リング
(プリンセスアイプリバズリウム
ムーンミルキーパープル)
