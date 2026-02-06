青木崇高、ウイスキーと俳優業の共通点語る「この作品が3年後も愛されるか」
俳優・青木崇高（45）が6日、都内で行われた『The First Sip 〜はじまりの、ひとくち。〜』オープニングイベントに登場した。ウイスキーと自身の俳優業における共通点を語った。
【写真】絵になる…ワインを嗜む青木崇高
『The First Sip 〜はじまりの、ひとくち。〜』は、ウイスキー「グレンドロナック」ブランドの世界観を体感できる、同ブランドとして国内初の一般向けイベント。6日〜8日の3日間、東京・House of OMOTESANDOにて開催される。
ウイスキー愛好家として知られる青木は、30代前半のときに先輩に勧められて飲んだウイスキーに「かなり衝撃を受けました」と、出会いのきっかけを話す。「ウイスキーとは、良き相棒として付き合っていければと思います」とほほ笑んだ。
最低3年の熟成期間が必要とされるウイスキーだが、青木も「偶然なんですけど、映像の作品を選ぶときに『この作品が3年後も愛されるか』ということを一つの基準に置いているんです。トレンドや流行りなどもありますが、やはり長く愛され続けるためには3年後も愛されているかという強度が必要」といい、「ウイスキーの歴史や過程を感じると、自分も長く愛される表現をしていかないといけないなと、身が引き締まる思いです」と、俳優という仕事に重なるという部分を語った。
