SixTONES高地優吾がジュニアと九州7県制覇へ 『ワイルドトリッパー!!』シーズン2で戸次重幸も再び見守る
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※はしごだか）が「過酷な旅で成長！」をコンセプトに、後輩ジュニアと北海道横断をしながら様々なミッションに挑んだ“リアルドキュメント旅番組”『ワイルドトリッパー!!』シーズン2が、7月に配信されることが決定した。
【画像】かっこいい!!『ワイルドトリッパー!! SEASON2』 ロゴ
前回、極寒の北海道で過酷ミッションを成し遂げた高地だったが、「もっと過酷で良い！」と発言。そのためシーズン2ではミッション難易度をさらに上げ、旅のルールも変更。移動距離もより長くなったため、資金的にも時間的にもより過酷なものとなっている。
今回のミッションは『九州7県制覇』。九州本土最南端である鹿児島から長崎まで、約1000キロ以上のワイルドトリップに挑む彼らの勇姿に注目だ。
シーズン1に続き、過酷な旅を見届けるのはTEAM NACSの戸次重幸。高地と戸次のタッグも健在で高地と共に旅をするのは菅田琳寧、元木湧、松尾龍、大西風雅、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟のジュニアトリッパーたち。過酷な状況で絆を深める彼らを戸次が叱咤激励しながら見守る。
