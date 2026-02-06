布袋寅泰、ギター置かれたロンドンの自宅ショットを披露「なんておしゃれなかっこいい部屋なんだ」「素敵」 立春迎え庭ではラッパ水仙が開花はじめる
ギタリストの布袋寅泰（64）が5日、自身のインスタグラムを更新。「日本で濃厚で幸せな時間を満喫し、ロンドンに戻りました」と伝え、生活拠点を置くロンドンの自宅での穏やかな時間を切り取った写真を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「なんておしゃれなかっこいい部屋なんだ」布袋寅泰のロンドンの自宅 ※庭の様子は2枚目
布袋は1月31日と、自身の64歳の誕生日である2月1日の2日間、東京・京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）で、2Daysライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を開催。デビュー45周年と誕生日を祝う特別なステージは大きな盛り上がりを見せ、多くの観客を魅了した。
この日の投稿では、ライブを終え無事にロンドンに戻ってきたことを報告し、ソファにミニテーブル、ギター、本などが置かれたリビングらしき部屋の写真とダッフォディル（ラッパ水仙）が咲く庭の写真をシェア。立春を迎えたロンドンについて、「『春が来た！』というより冬の底を越えたサインという感覚のようです。庭のダッフォディルは蕾を開き始めていますが、当分は雨の日が続くみたい」と明かした。
続けて「まだ冷めぬ京王アリーナの熱狂に心を委ねながら、暖炉の炎の横で読書をしたり映画を観たり、冬のロンドンを満喫したい」と現在の心境をつづり、「ライブの写真や映像も続々届いていますので、ゆっくりお裾分けしますね。待っていてください」と、ファンへメッセージを送っている。
コメント欄には、「布袋さん、お疲れ様でした」「素敵な部屋にDavid Sylvianが合いますね もう一度ロンドンに行きたいです」「立春とは言いますが、実は1番寒さを感じる時期なんですねーっ」「素敵なお部屋ですね！」「なんておしゃれなかっこいい部屋なんだ」「ゆっくり休んでください」など、ライブの余韻とともに布袋の近況を温かく見守る声が多数寄せられている。
