魔裟斗、“カスタム”愛車・ハーレーのために限定ヘルメット購入「めっちゃカッコいい」「実物見てみたいバイクNo. 1」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”のハーレーダビッドソンに合う新しいヘルメットの購入を報告し、「かっこいい」と反響を呼んでいる。
【動画】「塗装がほんとにカッコいい！」“カスタム”愛車・ハーレー×限定モデルのヘルメットで颯爽と走る魔裟斗
魔裟斗は「愛車のハーレーにぴったりなヘルメットを買いに行って、そのまま走りました」と題した動画で、愛車のハーレーを運転しながら登場。防寒対策バッチリながらもクールなオールブラックコーデを紹介し、愛用している黒無地のヘルメット、SHOEIのGlamsterも披露した。
今回は、ファイヤーデザインにカスタムしたハーレーに合わせて、“無地ではない”新しいヘルメットが欲しくなったことを明かし、SHOEIのファイヤーパターン入り限定モデル「Glamster BLAST」を予約・購入したという。
ヘルメットを手にした魔裟斗は、「完璧に俺のバイクに合うんじゃない？」とご満悦。ハーレーと組み合わせた姿を前に「完璧なマリアージュだね」と笑みを浮かべていた。
魔裟斗のこだわりが詰まった動画に「イヤ〜かっこいい！こういう風に歳をとりたい」「めっちゃカッコいい…」「実物見てみたいバイクNo. 1」「塗装がほんとにカッコいい！」「やっぱり魔裟斗は格好いい!!!」などと、絶賛する声が集まっている。
