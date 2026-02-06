俳優・高橋英樹が娘・真麻に“赤ちゃん言葉”を使っていたことを明かされ「娘にも嫌がられる」と語った。

【映像】高橋の妻と3歳頃の真麻

高橋は、後輩の船越英一郎とともに2月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。出会った頃からの思い出話やそれぞれの近況について語った。

番組では、船越が「15年間くらいほとんどご一緒させていただいてたんで…」と切り出し「現場でも豪快で豪放磊落でいらっしゃるんですけど、お嬢さんと電話するときだけ赤ちゃん言葉みたいになるんです」と高橋の意外な一面を明かした。

さらには、すでに中学生の真麻に対して「え？お目々にゴミが入っちゃったの？」などとあやすように話している様子を見て「えええ？」と大変驚いたのだという。そして電話を切った後はガラッと切り替わる姿に「そのギャップにさすがに驚愕いたしました」と打ち明けると高橋も大笑い。



高橋は「子供（相手）になるとどうしても赤ちゃん言葉になりますね…」と話し「それで娘にも嫌がられるんですよね。私もう大人なのよ！とか言われるんですよ」と困った顔をしてみせた。

さらに42年前の映像が紹介されると、そこでも高橋は当時3歳の真麻に赤ちゃん言葉を使い「〜ちょじゃないでしょ！そういうときは〜でしょって言うの！って怒られるんです」と話しており、変わらないメロメロぶりが明らかになった。

そんな高橋について、船越は「ずっと、お嬢さんの子育てのお話を散々聞かせていただくものですから、いつの間にか一緒に子育てしたような錯覚をするくらいです」と目を細めた。

（『徹子の部屋』より）