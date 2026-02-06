【WBC】侍ジャパンのロースター発表 大谷翔平は「指名打者」として登録 投手は14名
「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」は日本時間6日、WBCに出場する各国のロースターを発表しました。
これにより、各国の出場選手のポジションなども判明。日本代表はこれまで発表されていた30名が変わりなく発表となり、“二刀流”起用が注目されていた大谷翔平選手は、指名打者（DH）での登録となりました。
大谷選手は前回大会では“二刀流”として躍動。投手としては、予選リーグとなるプールBの中国戦で先発し4回無失点に抑えます。さらに準々決勝のイタリア戦では4と2/3回を投げ2失点。決勝のアメリカ戦でも最終回に登板し、トラウト選手を空振り三振に抑えるなどで胴上げ投手となりました。
以下、発表となった日本のロースター。
▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)
【投手】14名
1 松井裕樹(パドレス)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(FA)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
61 平良海馬(西武)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
69 石井大智(阪神)
【捕手】3名
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】7名
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
【外野手】5名
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
34 吉田正尚(レッドソックス)
51 鈴木誠也(カブス)
16 大谷翔平(ドジャース)