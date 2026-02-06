スーパーマーケットで発見された"ヴィレヴァン風"のポップがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】こんなポップを見せられたら…買うしかない！

「近所のスーパーにヴィレバン店員だった人いる多分 黒坦々の狂気」とその模様を紹介したのはイラスト作家のオヨネさん（@Dq4O4ne）。



日清カップヌードルの商品棚に「ザクザクコリコリな食感」「結局チーズ入れたら優勝。」「カレーっぽいけどカレーじゃない、じゃあ何なん？」などといった斜め感あふれる文言の書かれたポップの数々。しかも黄色の紙に緑のふちが付けられていて、これはまさしくヴィレッジヴァンガード…。



オヨネさんにお話を聞いた。



ーーどちらで発見したのですか？



オヨネ：大阪を中心に展開するスーパー、マンダイ（万代）です。



ーーこのポップをご覧になった感想をあらためて。



オヨネ：大好きな黒の担々麺を買おうとしたら異様に文字が詰まったポップが目に入りました。あらためて周りを見ると秀逸なポップがたくさん貼ってあり子どもと「おもしろいね〜」と笑っていました。「ザクザクコリコリ」の無限ループの文字を手で描いたと思うとすごい技術だなと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



オヨネ：あまり動かせていないアカウントだったので久々に見たらバズっててびっくりしました。これを機にみんなに黒い坦々を食べて欲しいです！本当に美味しいです！



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ラクサってどんな味なんだろうと思ってたから、これは分かりやすい！」

「ヴィレバンの大量閉店で、独自のポップが他に広まっていくとは…」

「違う万代もこれなのでおそらく日清さんサイドが販促物として同封してるかと思います！」



など数々の驚きの声や情報が寄せられた今回の投稿。万代の店舗が近くにある方はぜひチェックしていただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたオヨネさんはTikTokを主軸にイラスト作家活動を展開中。作画依頼も受け付けているので、ぜひ多くの方にご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）