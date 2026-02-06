次世代「シルビア」と目されたコンパクトスポーツ

国内外のモーターショーでは、発売間近のニューモデルに加え、最新技術やメーカーの未来のデザインコンセプトやチャレンジングなスピリットを体現する場として、さまざまなコンセプトカーが登場します。



そうしたコンセプトカーのなかには、今見ても市販モデルの登場を期待したいモデルも数多くあります。



そのひとつが、日産が2011年に公開した「エスフロー（ESFLOW）」です。

エスフローは、2011年3月にスイスで開催された「ジュネーブモーターショー」や日本国内の「第42回東京モーターショー」にも出展された、環境性能と走行性能の両立を目指したコンセプトモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型シルビア!?」と話題になったモデルです！ 画像で見る（30枚以上）

電気自動車（EV）のスポーツカーをコンセプトとしており、走る喜びと、ゼロ・エミッションモビリティの両立を表現したといいます。

当時の日産は「リーフ」をすでにリリースしていましたが、EVはまだ普及段階であり、環境性能を求めたモデルという認識が広がっていました。

そんななかエスフローは、そうした環境性能のみならず、走りの楽しさを求めたパッケージやスポーツカーらしい美しいプロポーションをもたせ、EVの普及が進んでもなお、クルマとしての楽しさを追求するものとして、ゼロから企画されました。

ボディサイズは全長3780mm×全幅1780mm×全高1245mmで、乗車定員は2人となっています。

パワートレインはリチウムイオンバッテリー＆モーターという純EVでしたが、車体中央付近に左右の後輪をそれぞれ独立して駆動・制御可能な高性能モーターを搭載。

リチウムイオンバッテリーは車体内に分散して配置され、前後重量配分の最適化を実現する構造となっています。

これにより、純粋なスポーツカーのようなハンドリングと操縦性を確保し、0-100km／h加速はわずか5秒以下をマーク。航続距離も当時としては良好な240km以上を達成しています。

エクステリアは、低く伸びやかなシルエット、重心付近に収まるコンパクトなキャビンなど、スポーツカーらしいプロポーションにこだわったほか、ボンネットに伸びる縦型ヘッドランプやブルーカーボンによるホイール装飾などが未来的な感覚をもたらします。

インテリアについては、D型ステアリングやブルーのバックライトを用いたメーター類、曲線を描くダッシュボードなどが配置されており、未来的な印象を与えるとともに、固定式シートを基準に、ハンドルやペダルを動かす方式とし、軽量化とよりドライニングに最適なポジションの構築を実現しています。

非常に注目を集めたエスフローは、同年11月に開催の「第42回東京モーターショー」で国内初公開され、日本国内のスポーツカーファンからも熱い視線が注がれ、次世代の「シルビア」なのではないかと話題になりました。

しかし残念ながら、登場から10年以上が経過した現在、エスフローの直接的な市販モデルは登場していません。

ただし、日産はその後、EVに注力し、リーフには「NISMO」を設定したほか、リーフよりも上級クラスに位置する「アリア」にもNISMOを設定。EVでありながら、スポーティな走りを与えたモデルの追求は続いていません。

現在の日産の経営状態を考慮すると、こうした純粋なスポーツカーを開発し、販売することは容易ではないかもしれませんが、日産の復権を象徴する存在として、再びブラッシュアップされて登場することに期待したいところです。