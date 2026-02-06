【動画】守りたくなるかわいさ！松本まりか「即答○×トーク！」：元科捜研の主婦
かつて科捜研で活躍していた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）、息子・亮介（佐藤大空）とともに難事件に挑む。
主演の松本まりかが「即答○×トーク」に挑戦！ 守りたくなるかわいさが全開！ さまざまな質問にどう答える！？
【松本まりか プロフィール】
1984年9月12日生まれ。東京都出身。B型。2000年デビュー。「向こうの果て」「それでも愛を誓いますか？」、「東京、愛だの、恋だの」、「地球の歩き方 サイパン 七色の海と精霊特集 サイパン島〜マニャガハ島〜テニアン島編」、「ミス・ターゲット」、「夫の家庭を壊すまで」、「奪い愛、真夏」など、主演作多数。
亮介（佐藤大空）が小学校お受験に挑戦!?詩織（松本まりか）は道彦（横山裕）と相談し、学習塾の入塾説明会へ行くことに。保護者達の目当てはカリスマ講師・四方田（濱正悟）。そんな説明会にクレーマー保護者が乱入…!?さらに、集団食中毒の症状で倒れる保護者たち…詩織は名門塾で起きた原因不明の食中毒事件の真相を探る中、塾長・平井（淵上泰史）が謎の転落死！お受験の裏に潜む悲しき事件の真相を科学の力で暴き出す！