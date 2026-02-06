東大に46人 難関大学に多数合格！神奈川男子御三家「浅野中学校・浅野高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……浅野中学校・浅野高等学校】
▼神奈川県横浜市にある完全中高一貫の私立男子校
▼全校生徒数は1600人
▼25年春大学現役合格実績は、国公立116人、早慶上理295人など
▼蔵書数6万冊を誇る図書館「清和書林」
▼巨大鉄道ジオラマの鉄道研究部、150人の大所帯の生物部など…活気あふれる部活動
＜伝統のボクシング部・高1部長に密着！＞
▼2年生不在…部長を引き継いだ高1生の奮闘
▼東京・神奈川定期戦！仲間への助言と勝利への執念、その結果は？
